ЦИК грозит взыскать с главы Хакасии деньги на проведение новых выборов

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова допустила проведение новых губернаторских выборов в Хакасии за счет главы республики Виктора Зимина, ранее отказавшегося участвовать во втором туре голосования губернатора республики. По ее словам, если причина, по которой Зимин снялся с выборов, не была уважительно, то есть все основания требовать от него возмещение расходов за перенос второго тура выборов губернатора.

Памфилова отметила, что причина, по которой кандидат отказывается от участия в выборах, должна быть «обоснованной» и «серьезной». В противном случае «есть основания востребовать, чтобы финансирование проходило за счет отказывающейся стороны», указала она.

Председатель ЦИК, комментируя информацию о том, что кандидат от «Единой России» снялся с выборов по «состоянию здоровья», задалась вопросом: как в таком случае чиновник сможет руководить Хакасией. «Раз здоровье не позволяет (Зимину – прим. ред.) участвовать во втором туре, то, наверно, оно не позволяет продолжать сейчас руководить регионом до выборов?», – цитирует главу комиссии информагентства.

Как сообщал «Новый День», в первом туре губернаторских выборов 9 сентября Виктора Зимина опередил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов – 32,31% голосов против 44,91%. За полутора суток до второго тура выборов Зимин снял свою кандидатуру, сославшись на «состояние здоровья». Тем не менее, позже он заявил, что отказывается от борьбы, чтобы не допустить «раскола в Хакасии» и нежеланием «вредить народу». При этом Зимин не заявлял об уходе с поста главы региона.

Первоначально второй тур был намечен на 23 сентября, но из-за отказа Зимина от участия в нем, его пришлось перенести на 7 октября. В нем будут участвовать Валентин Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин.

На проведение второго тура выборов главы Хакасии из-за переноса даты голосования потребуется дополнительно 2 млн бюджетных рублей. При этом за две недели на организацию голосования, которое должно было состоятся, 23 сентября, было потрачено 2,7 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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