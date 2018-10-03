«Поработайте месяц, а потом вернетесь в Москву»: Путин назначил новым главой Хакасии варяга (ФОТО)

Президент России Владимир Путин назначил замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева врио главы Хакасии. Соответствующий указ подписан и опубликован на сайте Кремля. В документе отмечается, что решение принято в связи с истечением срока полномочий главы республики Виктора Зимина.

Ранее сегодня глава государства провел в Кремле встречу с Михаилом Развожаевым, в ходе которой предложил ему возглавить Хакасию на месяц.

врио главы Хакасии Михаил Развожаев, фото: пресс-служба Кремля

Стоит отметить, что новый руководитель Хакасии – выходец из Красноярского края. С октября 2008-го по август 2012 года Развожаев работал на руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края, а с августа 2012-го по июль 2014 года занимал пост замруководителя администрации красноярского губернатора. В июле 2014 года Развожаев был назначен советником министра РФ по делам Северного Кавказа. С 1 октября 2014 года его перевели на должность замминистра.

Путин в ходе встречи с Развожаевым объяснил свое кадровое решение тем, что тот длительное время работал в Красноярском крае и «знает Сибирь». По словам президента, в Хакасии накопилось много проблем социального характера, которые требуют «не просто внимания, а руководства этими непростыми, сложными процессами».

В связи с этим Путин поручил Развожаеву взять ситуацию в республике под контроль и посодействовать проведению чистых губернаторских выборов. Президент при этом пообещал врио Хакасии через месяц вернуть его на работу в Москву.

«Просьба заключается в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы, – сказал Путин. – И потом, я готов, обещаю, что сделаю это, верну Вас в Москву и, безусловно, найду Вам применение в федеральных органах…в соответствии с вашими знанием, опытом и вашими, в хорошем смысле этого слова, амбициями».

Развожаев ответил, что готов сделать все, что от него зависит, чтобы «этот месяц прошел эффективно».

Ранее стало известно, что мэр Абакана Николай Булакин отказался от поста врио губернатора Хакасии, объяснив это нежеланием оставлять пост градоначальника. «Я этого не хочу. Я только что избрался, жители мне оказали доверие. Выборы состоятся, а что мне дальше делать?» – сказал Булакин в эфире программы местного телевидения «Час мэра».

Как сообщал «Новый День», в первом туре губернаторских выборов в Хакасии 9 сентября единоросса и действующего главу региона Виктора Зимина опередил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов – 32,31% голосов против 44,91%. За полутора суток до второго тура выборов Зимин снял свою кандидатуру, сославшись на «состояние здоровья». Тем не менее, позже он заявил, что отказывается от борьбы, чтобы не допустить «раскола в Хакасии» и нежеланием «вредить народу».

Второй тур выборов планировалось провести 7 октября. В нем должны были участвовать Валентин Коновалов и эсер Андрей Филягин. Однако последний накануне снял свою кандидатуру с выборов. Второй тур голосования запланирован на 21 октября. В нем, как ожидается, примут участие Валентин Коновалов и кандидат от «Партии Роста» Александр Мяхар.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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