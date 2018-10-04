Избирательная комиссия Хакасия назначила дату второго тура выборов главы республики. Голосование пройдет в воскресенье, 21 октября. За пост главы региона поборются кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и выдвиженец Партии Роста Александр Мяхар.

Ранее сегодня республиканский избирком зарегистрировал Мяхара кандидатом для участия в выборах. Позже партиец заявил, что может снять свою кандидатуру, если поймет, что с «приходом нового врио в республику пойдут деньги, будут решаться насущные вопросы» (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне президент РФ Владимир Путин назначил замминиста по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева врио главы Хакасии до вступления в должность избранного руководителя республики. Глава государства поручил Развожаеву взять ситуацию в республике под контроль и посодействовать проведению чистых губернаторских выборов. Президент при этом пообещал врио Хакасии через месяц вернуть его на работу в Москву.

Между тем, сегодня стало известно, что Коновалов подал иск в Верховный суд Хакасии о незаконной отмене избиркомом второго тура выборов, назначенного на 7 октября. В ЦИК РФ, комментируя ситуацию, заявили, что в этом случае решение о законности переноса второго тура выборов в республике примет суд.

Как сообщал «Новый День», в первом туре губернаторских выборов в Хакасии 9 сентября единоросса и действующего главу региона Виктора Зимина опередил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов – 32,31% голосов против 44,91%. За полутора суток до второго тура выборов Зимин снял свою кандидатуру, сославшись на «состояние здоровья». Тем не менее, позже он заявил, что отказывается от борьбы, чтобы не допустить «раскола в Хакасии» и нежеланием «вредить народу».

Второй тур выборов планировалось провести 7 октября. В нем должны были участвовать Валентин Коновалов и эсер Андрей Филягин. Однако последний 2 октября снял свою кандидатуру с выборов.

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

Абакан. Другие новости 04.10.18

Порошенко полностью контролирует Юго-восток через бывших регионалов Януковича. / Путин сменил главу Санкт-Петербурга. / Медведев о провале «ЕдРа» на выборах: «Это нормально, это демократия». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»