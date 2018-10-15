Во втором туре выборов главы Хакасии будет участвовать один кандидат

Коммунист Валентин Коновалов остался единственным кандидатом на выборах главы Хакасии. Такая ситуация сложилась после того, как претендент на губернаторское кресло от Партии Роста Александр Мяхар объявил, что отказывается от участия в выборах. Свое решение он объяснил тем, что «накал страстей достиг апогея». Он также отозвал свой иск о снятии с выборов Коновалова.

Сегодня же республиканский избирком принял решение отозвать из верховного суда региона свой иск об отмене регистрации Коновалова, несмотря на то, что суд уже начал рассмотрение искового заявления. По словам председателя избиркома Александра Чуманина, по итогам повторного рассмотрения представления прокуратуры было решено признать его обоснованным, но не подлежащим исполнению, поскольку сроки по нему в части направления в суд истекли.

С просьбой отозвать иск к избиркому в минувшие выходные обратился врио главы региона Михаил Развожаев. Согласно его позиции, выборы в регионе должны состояться.

Таким образом, по данным Центризбиркома России, второй тур выборов главы Хакасии в очередной раз будет перенесен и должен состояться 11 ноября. Жители республики будут голосовать только по одной кандидатуре – Валентина Коновалова. Для победы кандидату от КПРФ нужно будет набрать более 50% голосов избирателей. Коновалов уже подтвердил, что продолжит свое участие в выборах главы региона, несмотря на то, что Мяхар отказался от участия в предвыборной кампании.

Как сообщал «Новый День», в первом туре губернаторских выборов в Хакасии 9 сентября единоросса и действующего главу региона Виктора Зимина опередил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, набравший 44,91% голосов против 32,31% у кандидата от ЕР. За полутора суток до второго тура выборов Зимин снял свою кандидатуру, сославшись на «состояние здоровья». Тем не менее, позже он заявил, что отказывается от борьбы, чтобы не допустить «раскола в Хакасии» и нежеланием «вредить народу».

Второй тур выборов планировалось провести 7 октября. В нем должны были участвовать Валентин Коновалов и эсер Андрей Филягин. Однако последний 2 октября снял свою кандидатуру с выборов. После этого второй тур голосования назначили на 21 октября. В нем должны принять участие Коновалов и Мяхар.

На прошлой неделе региональный избирком на основании представления прокуратуры принял решение направить в суд иск об отмене регистрации Коновалова из-за неправильно указанного в документах наименования регионального отделения КПРФ. В субботу, 13 октября врио главы Хакасии Михаил Развожаев попросил избирком отозвать иск об отмене регистрации Коновалова в качестве кандидата, ссылаясь на то, что хакасский народ «сам в состоянии определить достоинства и недостатки каждого из кандидатов». Об этом же Развожаев попросил и Мяхара, который ранее подал иск в суд о снятии Коновалова с выборов за нарушения в агитации. Сегодня, 15 октября, и избирком, и Мяхар приняли решение отозвать свои иски.

Добавим, что глава ЦИК Элла Памфилова возмутилась позицией республиканского избиркома, который сначала зарегистрировал Коновалова, а затем подал в суд иск об отмене регистрации. По ее мнению, «подобные скоропалительные действия могут нанести непоправимый ущерб всему избирательному процессу в республике».

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

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