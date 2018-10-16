Назначена дата второго тура выборов главы Хакасии

Избирком Хакасии назначил дату второго тура выборов главы республики. Голосование состоится 11 ноября, сообщили в избирательной комиссии.

В бюллетене будет указана фамилия одного кандидата – коммуниста Валентина Коновалова. Ранее второй кандидат – представитель Партии Роста Александр Мяхар – снялся с выборов. Для победы Коновалову нужно набрать более 50% голосов избирателей. Если коммунист не наберет абсолютное число голосов, то будут назначены новые выборы – они должны пройти не позднее 11 февраля 2019 года.

Как сообщал РИА «Новый День», в первом туре губернаторских выборов в Хакасии 9 сентября единоросса и действующего главу региона Виктора Зимина опередил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, набравший 44,91% голосов против 32,31% у кандидата от ЕР. За полутора суток до второго тура выборов Зимин снял свою кандидатуру, сославшись на «состояние здоровья». Тем не менее, позже он заявил, что отказывается от борьбы, чтобы не допустить «раскола в Хакасии» и нежеланием «вредить народу».

Второй тур выборов планировалось провести 7 октября. В нем должны были участвовать Валентин Коновалов и эсер Андрей Филягин. Однако последний 2 октября снял свою кандидатуру с выборов. После этого второй тур голосования назначили на 21 октября. В нем должны принять участие Валентин Коновалов и кандидат от Партии Роста Александр Мяхар, однако накануне последний отказался от участия в выборах.

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

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