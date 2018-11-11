Хакасия активно выбирает в губернаторы одного кандидата: явка достигла 31%

На выборах главы Хакасии, где единственным кандидатом является представитель КПРФ Валентин Коновалов, наблюдается достаточно высокая явка. Как сообщила секретарь республиканского избиркома Ольга Куюкова, на 15:00 местного времени проголосовали 31,27% избирателей, что почти 5% больше, чем на выборах главы в первом туре.

«Явка на 15.00 составляет 31,27%. На 9 сентября было 26,3% на это время. На избирательных участках спокойно. Жалоб на нарушение законодательства, способных повлиять на ход голосования, пока нет», – цитирует Каюкову РИА «Новости».

В бюллетене на выборах остался один кандидат – представитель КПРФ Валентин Коновалов. В соответствии с законодательством он должен будет набрать больше 50% голосов. Если этого не произойдет, в регионе назначат повторные выборы.

Во второй тур Коновалов изначально вышел вместе с главой Хакасии Виктором Зиминым, который после оглашения результатов ушел в отставку и снял свою кандидатуру. После этого выборы дважды переносили – в бюллетени вносили имена других участников первого тура – Андрея Филягина от «Справедливой России» и Александра Мяхара от Партии роста. Однако позже и они заявили, что не будут участвовать во втором туре.

Примечательно, что 11 октября избирком республики обратился в Верховный суд с просьбой снять с выборов и Коновалова. Поводом для этого было названо неверное написание в документах названия выдвинувшего кандидата избирательного объединения. Кроме того, в прокуратуре указали, что документы партийной конференции не были заверены руководителем регионального отделения. Однако спустя несколько дней избирком Хакасии отозвал иск.

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

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