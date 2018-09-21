Выборы в Хакасии откладываются: кандидат от ЕР снял свою кандидатуру

Второй тур губернаторских выборов в Хакасии, который должен был пройти 23 сентября, не состоится из-за снятия с избирательной гонки врио главы республики, кандидата от «Единой России» Виктора Зимина. Первоначально о решении главы республики отказаться от участия в выборах сообщили информагентства со ссылкой на источники в избиркоме республики, позже информацию подтвердили в Центризбиркоме.

По данным «Интерфакса», Зимин написал заявление в региональный избирком о снятии с выборов по состоянию здоровья.

По закону второй тур пройдет через две недели. В нем, как ожидается, примут участие занявший первое место в первом туре кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и эсер Андрей Филягин, оказавшийся на третьем месте. Если же в бюллетене окажется один кандидат, то для победы он должен будет набрать не менее 50% голосов избирателей.

Как сообщал «Новый День», выборы главы Хакасии прошли 9 сентября. По итогам голосования ни один из четырех кандидатов не смог набрать больше 50% голосов. Коновалов обошел Зимина, набрав 44,81%. За врио губернатора проголосовали 32,42% избирателей. Третье место занял глава регионального отделения «Справедливой России» Андрей Филягин с 11,23% голосов, на четвертом – кандидат от Партии Роста Александр Мяхар (6,61%).

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

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