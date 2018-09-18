В Хабаровске губернатор-единоросс предложил конкуренту сделку и тот согласился

В Хабаровском крае, где ожидается второй тур выборов губернатора, оппонентам удалось договориться. Единоросс Вячеслав Шпорт предложил кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу стать его заместителем. Конкурент ответил согласием, но заявил, что сниматься с выборов не собирается.

Хабаровский край – один из четырех российских регионов, в которых губернаторы не смогли одержать победу в первом туре. Сегодня должны были состояться дебаты между Фургалом, который набрал 35,81% голосов, и Шпортом, которого поддержали 35,62% избирателей. Однако вместо этого в эфир «ВГТРК Хабаровск» запустили ролик, в котором оба кандидата заявили, что им удалось договориться.

«Я вижу, что вы поддержали не только меня, но и поддержали Сергея Фургала, – говорит Вячеслав Шпорт. – Поэтому, чтобы нам в дальнейшем не тягаться и не перетягивать канат, я предлагаю Сергею [Фургалу] перейти работать в правительство на должность первого заместителя и вместе работать над тем, чтобы реализовать те обещания, которые мы давали избирателям».

Камера переключается на Фургала, который говорит, что принимает предложение оппонента. «Я никогда не гнался и не гонюсь за большими звездочками на погонах. Для меня не является важной должность, для меня является важной возможность все-таки выполнить ту задачу, те обещания, которые я вам давал, – сказал либерал-демократ. – Я готов, если нужно закатать рукава и сделать все для улучшения жизни жителей нашего края».

Тем не менее Фургал уточнил, что планирует участвовать во втором туре голосования, пишет ВВС. «Я свою кандидатуру с выборов не снимаю. Но выборы заканчиваются 23 сентября, а 24-го мы должны приступить к работе, и я считаю своим долгом сказать и заявить, что при любом раскладе я готов в любой ипостаси работать на благо края. Я готов отвечать за свои слова», – добавил кандидат от ЛДПР

По словам политологов, предложение Фургалу готовилось в срочном порядке, и Шпорт не особо был согласен с этим вариантом, считая, что оппонент не готов к высоким должностям. «Политик-популист – да, но он не администратор», – говорят эксперты.

Вячеслав Шпорт возглавляет Хабаровский край с 2009 года, когда его назначил на эту должность Дмитрий Медведев. Ранее он уже проходил через выборы и также соперничал с Фургалом, однако тогда ему удалось одержать убедительную победу – за него проголосовали 63,92% избирателей, а кандидата от ЛДПР поддержали 19,14% голосовавших.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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