ЛДПРовцы победили на выборах во Владимирской области и Хабаровском крае

Во Владимирской области и Хабаровском крае прошел второй тур выборов главы региона. В обоих субъектах победу одержали кандидаты от ЛДПР.

Во Владимирской области по итогам подсчета 100% протоколов Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов. За действующего губернатора Светлану Орлову, представляющую «Единую Россию», проголосовали 37,46% избирателей, сообщает ЦИК.

В первом туре Орлова получила 36,42% голосов, а Сипягин – 31,19%. Помимо этого, оба кандидата баллотировались в депутаты регионального заксобрания. В результате они получили мандаты, но Орлова от своего отказалась, а Сипягин мандат принял.

По словам зампреда избирательной комиссии Сергея Канищева, в ходе второго голосования во Владимирской области существенных нарушений выявлено не было, передает РИА «Новости». Собеседник агентства пояснил, что была зафиксирована задержка вводов протоколов из-за возможных провокаций, материалы о которых были переданы в полицию.

В Хабаровском крае ЛДПРовец Сергей Фургал буквально разгромил своего соперника – врио главы региона, выдвиженца «Единой России» Вячеслава Шпорта. По данным Центризбиркома, Фургал набрал 69,57% голосов, действующий губернатор – 27,97%.

Скриншот сайта ЦИК РФ

В первом туре, прошедшем 9 сентября, Фургала поддержали 35,81% избирателей, Шпорта – 35,62%. Тогда губернатор-единоросс предложил конкуренту стать его первым заместителем, соперник согласился, однако от участия во втором раунде выборов не отказался.

Одержав победу, Фургал призвал действующую власть к сотрудничеству. «Я призываю сегодня исполнительную и законодательную власть отбросить в сторону все недоразумения, недочеты, противоречия. Я всем предлагаю и говорю: давайте начнем работать на Хабаровский край, на людей», – заявил кандидат от ЛДПР. Он добавил, что намерен сформировать новое правительство в течение двух недель после своей инаугурации.

Как сообщил председатель краевого избиркома Геннадий Накушнов, результаты выборов обработаны и введены в систему ГАС «Выборы». Он уточнил, что поступившие в крайизбирком жалобы не могут оказать влияния на итоги выборов, они прошли честно.

Владимир, Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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