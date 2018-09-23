На выборах главы Хабаровского края кандидат ЛДПР опережает единоросса в 2,5 раза

По данным Центризбиркома России, после обработки 99,24% протоколов на губернаторских выборах в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал опережает конкурента – врио главы региона, выдвиженца «Единой России» Вячеслава Шпорта в 2,5 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Шпорт набрал 69,62% голосов, тогда как его соперник получил 27,91%.

Сегодня в Хабаровском крае прошел второй тур выборов губернатора. В первом туре выборов, который прошел 9 сентября, Фургал получил 35,8%, Шпорт – 35,6%.

Глава ЦИК Элла Памфилова допустила отмену результатов выборов в случае подтверждения сообщений о серьезных нарушениях в ходе голосования. Она призналась, что разочарована вторым туром. «Хотелось бы, чтобы кампания была более чистая», – пояснила Памфилова в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

В то же время секретарь ЦИК Майя Гришина заявила «Интерфаксу», что среди поступивших жалоб в крайизбирком нет таких, которые бы могли служить основанием для отмены выборов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.09.18

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