Хабаровск: выборы завершены, экзит-полы говорят о лидерстве действующего губернатора

В Хабаровском крае завершен второй тур губернаторских выборов. Члены избиркомов подсчитывают голоса избирателей. По данным крайизбиркома, на 18:00 по местному времени (11:00 мск) явка на выборы составила 42,79%.

Согласно данным первых социологических опросов на выходе с участков, врио губернатора, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт набрал 57% голосов избирателей, его конкурент – депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал получил 43%, сообщают информагентства.

Так или иначе, по мнению политолога Илдуса Ярулина, итоги второго тура будут непредсказуемыми. «Экзит-полы, что проводились в крае, показали, что более половины опрошенных отказались говорить, за кого они голосовали. Кроме того, не оправдались и предварительные ожидания по явке – вопреки прогнозам, она оказалась довольно высокой», – отметил он в комментарии «Амур-медиа».

Как сообщил журналистам замначальника краевого полицейского главка Олег Герасименко, в ведомство поступило 17 сообщений о нарушениях в день голосования на втором туре выборов губернатора. Он заверил, что все обращения будут рассмотрены.

Герасименко подтвердил, что на одном из участков в Хабаровске был зафиксирован вброс бюллетеней. По данным члена регионального избиркома Дмитрия Дятлова, было вброшено 36 бюллетеней, инцидент произошел участке №124 в школе №83. Он назвал произошедшее «постановочной провокацией» против одного из кандидатов в губернаторы. По словам Дятлова, результат по этому участку будет аннулирован. Член Общественной палаты Максим Григорьев уточнил, что вброс бюллетеней на 124-м участке совершил член избирательной комиссии.

Тем временем в ЛДПР заявили, что не признают результаты губернаторских выборов в Хабаровском крае из-за множества нарушений во время голосования.

«В Хабаровском крае, где проходит второй тур выборов губернатора, царят насилие, шантаж, черный пиар, вброс бюллетеней и прочие грубейшие нарушения выборного законодательства», – говорится в заявлении фракции ЛДПР в Госдуме на официальном сайте партии. «Такие грязные выборы мы никогда не признаем», – подчеркнули в ЛДПР.

Как сообщал «Новый День», за пост губернатора борются действующий глава региона Вячеслав Шпорт, набравший в первом туре, состоявшемся 9 сентября, 35,62% голосов, и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал (35,81%).

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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