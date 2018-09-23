Жители Хабаровского края выбирают губернатора: явка – уже 35%. Поданы десятки жалоб на нарушения

В Хабаровском крае в воскресенье, 23 сентября, проходит второй тур выборов губернатора. К 15:00 (8:00 мск) избирательные участки посетили около 35% жителей.

По данным крайизбиркома, явка на выборах на три часа дня составила 34,78%, пришли проголосовать 342,5 тыс. избирателей. Сегодняшняя явка на 8% больше, чем в первом туре выборов. Всего в список избирателей в Хабаровском крае занесено около 979 тыс. человек.

За пост губернатора борются действующий глава региона Вячеслав Шпорт, набравший в первом туре 35,62% голосов, и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал (35,81%). Напомним, что незадолго до второго тура выборов Шпорт предложил Фургалу стать его первым заместителем. Тот принял предложение, но с выборов сниматься не стал.

Кандидаты уже обвинили друг друга в нарушениях в ходе голосования. Штабы Шпорта и Фургала подали жалобы в региональный избирком. Представители штаба Шпорта сообщили, что направили в крайизбирком 14 жалоб, еще 5 будут поданы в ближайшее время. Жалобы касаются проведения незаконной агитации в пользу соперника от ЛДПР в «день тишины» и сегодня, подвоза и подкупа избирателей и угроз в адрес глав районов края и их замов, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя штаба Шпорта. По его данным, неизвестные ворвались в здание администрации Комсомольского района и угрожали первому заместителю главы района Игорю Касаткину. Сейчас чиновник находится в прокуратуре и пишет жалобу на представителей Фургала.

Юристы штаба Фургала, в свою очередь, подали 10 жалоб в крайизбирком и сейчас готовят документы для подачи в ЦИК, СКР и Генпрокуратуру. Большая часть жалоб касается нарушения военнослужащими тайны выборов. После голосования они фотографируют свои бюллетени, чтобы, вероятно, отчитаться перед командирами, рассказал представитель штаба кандидата.

Добавим, накануне региональный избирком края заявил о жалобах на незаконную агитацию в пользу Фургала в «день тишины». Рабочая группа избиркома рекомендовала вынести кандидату предупреждение либо возбудить административное дело. Часть жалоб была направлена в полицию.

Сегодня также проходит второй тур губернаторских выборов во Владимирской области. Избирательные участки открылись в 8:00 мск. Жители региона выбирают между действующим губернатором, кандидатом от «Единой России» Светланой Орловой и депутатом заксобрания, кандидатом от ЛДПР Владимиром Сипягиным. По результатам первого тура Орлова набрала 36,4%, а Сипягин – 31,19% голосов. Всего в регионе около 1,131 млн. избирателей.

По информации регионального избиркома, на 10:00 явка составила 5,22%, это чуть выше, чем в первом туре выборов 9 сентября: тогда к этому времени проголосовали 4,31% избирателей.

Хабаровск, Владимир, служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск, Владимир. Другие новости 22.09.18

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