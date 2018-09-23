Хабаровский край: выдвиженец ЕР с треском проигрывает либерал-демократу

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал после обработки почти 31% протоколов участковых избирательных комиссий лидирует во втором туре губернаторских выборов в Хабаровском крае. Как передает корреспондент РИА «Новый День», либерал-демократ опережает своего соперника – врио губернатора, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта более чем в два раза.

Согласно данным Центризбикома России, после подсчета 30,93% бюллетеней Фургал набирает 67,88% – это 111 125 голосов, у Шпорта 29,37% – его поддержали 48 394 избирателя.

Скриншот сайта ЦИК РФ

Ранее были обнародованы результаты первых открытых экзит-полов, согласно которым Шпорт набрал 57% голосов избирателей, а Фургал получил 43%.

Второй тур выборов в Хабаровском крае был назначен после того, как никто из кандидатов не смог получить более 50% голосов. На выборах, состоявшихся 9 сентября, за Шпорта проголосовали 35,62% избирателей, за Фургала – 35,81%.

Явка на выборах 23 сентября составила 42,79%. Ранее сообщалось, что соперники подали друг на друга множество жалоб с обвинениями в нарушении избирательного законодательства. В ЛДПР заявили, что не будут признавать эти «грязные выборы».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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