ЛДПРовец обходит ставленницу «Единой России» на выборах главы Владимирской области

Во Владимирской области завершились выборы губернатора региона. Идет подсчет голосов. После обработки почти 9% протоколов участковых избирательных комиссии во втором туре выборов кандидат от ЛДПР, депутат областного засобрания Владимир Сипягин опережает действующего главу региона, выдвиженца «Единой России» Светлану Орлову почти на 5%.

По данным ЦИК РФ, после подсчета 8,93% протоколов у Сипягина 49,83% – за него проголосовали 18 316 жителей области, Орлову поддержали 16 500 избирателей (44,9%).

Скриншот сайта ЦИК РФ

В региональном избиркоме сообщили, что явка на 18:00 достигла 33,28%, что превышает соответствующий показатель всего первого тура – 32,96%.

Напомним, что в ходе первого тура выборов губернатора в единый день голосования 9 сентября Орлова набрала 36,4%, а Сипягин – 31,19% голосов. Для победы во втором туре кандидатам нужно получить простое большинство голосов.

Владимир, служба информации РИА «Новый День»

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