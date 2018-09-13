Второй губернаторский тур: эксперты назвали кандидатов-аутсайдеров

Итоги второго тура губернаторских выборов в Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии (голосование пройдет 23 сентября) во многом будут зависеть от результата в Приморском крае, где кресло главы региона уже через три дня оспорят врио губернатора Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. Такое мнение высказали известный политологи, которых опросил корреспондент РИА «Новый День». Все эксперты сошлись во мнении, что тяжелее всего ситуация складывается для руководителя Хакассии.

Судьба врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, которого «проверят на прочность» уже 16 сентября, станет своеобразной «лакмусовой бумажкой» для глав трех регионов, где выборы пройдут неделей позже.

«Команда Тарасенко сделала, на мой взгляд, очень правильный технологический ход, – полагает политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. – Они перенесли выборы на неделю. Потому что динамика, очевидно, была понижающая у главы региона, и для оппозиционного кандидата это был шанс отмобилизовать новый набор ресурсов».

Самая тяжелая ситуация, по мнению экспертов, складывается в Хакассии, где губернатор-единоросс Владимир Зимин в первом туре набрал лишь 32,42% голосов – а его оппонент коммунист Валентин Коновалов 44,81%. «У Зимина самая проблемная ситуация, тем более, что все его козыри уже включили в избирательную кампанию, – говорит Евгений Минченко. – Я имею в виду и тему поддержки президента, и тему Сергея Шойгу».

При этом, по информации собеседника агентства, «Зимину помогают всеми ресурсами, которыми могут», а просочившиеся в прессу «сливы» о том, что глава региона снимется со второго тура, не соответствуют действительности. «Там реально предпринимаются шаги, чтобы ему помочь. По состоянию на сегодня, насколько я знаю, туда высадился очень серьезный десант матерых специалистов, которые пытаются в крайне тяжелой ситуации выправить то, что можно», – отметил политолог.

«Хуже всего положение сейчас у Зимина, тем более, что Хакасия сейчас не самый привлекательный регион даже для КПРФ, – считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. – Регион фактически с внешним финансовым управлением, с проблемами от возможной остановки заводов «Русала». Будет интересно посмотреть, что там будет делать молодой 30-летний губернатор. Легко ему точно не будет».

Вероятную победу 30-летнего коммуниста Валентина Коновалова эксперт называет наглядным экспериментом, который мог бы «встряхнуть политическую жизнь». «Если бы КПРФ взяла на себя ответственность за Хакасию, вот это был бы высший пилотаж. Было бы интересно посмотреть, как коммунисты будут поднимать республику».

Невысокими считает шансы Владимира Зимина и политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его оценке, примерно то же самое можно сказать и о перспективах губернатора Владимирской области Светланы Орловой.

«Шансы на победу у Орловой и Зимина невысоки. Возможно, у Орловой немного выше, но пока надо доказать, что ее подчеркнутая напористость и федеральные связи – достаточный политический капитал для этого, – считает эксперт. – В обоих этих регионах запуск губернаторов на новый срок был труднообъясним. И там, и там была высокая усталость населения, проблемы в отношениях губернатора с правоохранителями, снижение политической управляемости».

Шансы у главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта выше, чем у его коллег из Хакасии и Владимирской области – в регион, по информации собеседников агентства, также направлен «десант политтехнологов», который сделает все, чтобы кандидат-единорос победил. Провал в первом туре можно объяснить усталостью населения – «Шпорт там слишком давно», отмечает Евгений Минченко.

«На этих выборах играет роль не столько партийная принадлежность, сколько личностные характеристики, бэкграунд, программа, образ будущего, который предлагает кандидат, и те претензии, которые есть у избирателя к действующему губернатору, который работает давно. Я думаю, что каждый из глав регионов, попавших во второй тур, извлек из этого уроки. Погубила некоторых пагубная самонадеянность. Стартовые позиции у всех кандидатов были вполне устойчивыми и позволяли надеяться на победу, иначе бы они не выдвигались», – сказал Константин Калачев.

Собеседник агентства также считает, что даже проигрыш кого-то из кандидатов не станет трагедией для власти. «Все прошедшие муниципальный фильтр – это люди системные. Поэтому в любом случае система не проиграет», – полагает Калачев, отмечая, что подобные истории только оживляют интригу. «Это позволяет говорить о том, что выборы у нас настоящие, демократические и непредсказуемые, – поясняет политолог. – Казалось, что эти выборы будут выхолощены и скучны, но выяснилось, что это не так. И это стимул для действующих глав заниматься своим рейтингом, и стимул для претендентов».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.09.18

За избитого полицией адвоката вступился СПЧ, а глава МВД пообещал разобраться в инциденте. / Российское государство становится врагом народа: власть сама создает себе проблемы. / Неправильно оформили: отмена «уголовки» за репосты откладывается. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»