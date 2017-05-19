Музейные ночи, Майская прогулка и финское кино (ФОТО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 19.05.17

В предстоящие выходные Екатеринбург захватят ярмарки и фестивали. Самой крупной акцией, конечно, станет «Ночь музеев», когда 111 площадок будут развлекать гостей спецпрограммами до 2 часов ночи. Также пройдет фестиваль финского кино, дизайнерская ярмарка с котиками, фестиваль стройотрядовцев и «Майская прогулка» для сильных духом.

Красочные костюмы и устрашающий подводный мир – премьера «Русалки» в Оперном

19,20 и 21 мая в Екатеринбургском театре оперы и балета состоится премьера оперы «Русалка» Антонина Дворжака. Чешскую оперу ставила чешская постановочная команда: они погрузят зрителей на дно морское, где происходят чудеса и волшебные превращения. Как подчеркивает режиссер Томаш Пилар, «Русалка» – спектакль для детей и взрослых. «Я хотел сделать поэтичную историю для всех возрастов, поэтому использовал современный подход, но за основу взял классический материал и в абстракцию не уходил. «Русалка» – это многослойная история. Для детей она интересна, потому что здесь есть Принц, Водяной. Ежибаба. А для взрослых – тем, что это глубокая история о любви, смерти, всепрощении. Для меня лично здесь самое важное – именно всепрощение: как бы судьба не наносила удары, если ты смог простить, это самое ценное, что ты можешь сделать в жизни», – рассказал Томаш.

Подробнее о спектакле – в материале и фоторепортаже NDNews.ru. Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 49)

Вход: от 200 рублей.

Фестиваль кино Финляндии

Вчера в кинотеатре «Салют» начался фестиваль кино Финляндии, который продлится все выходные. В Финляндии любят истории – красивые, трогательные, живые, зачастую не придуманные, а взятые из реальной жизни. На кинофестивале такой близкой нам европейской страны – историческая биография «Фехтовальщик» про спортсменов, доблесть и сильные чувства. Вымышленная драма «Девочка по имени Варпу» тоже звучит очень убедительно – потому что во главу угла финские режиссеры ставят человека и неподдельные эмоции. Есть в программе и фильм, в котором людям места нет. Это «Сказка озера», упоительное погружение в мир легенд с помощью верных проводников – рыб, зверей и птиц, хранящих первозданную мистическую связь с космосом.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Полная программа – на сайте кинотеатра.

Место проведения: кинотеатр «Салют» (ул. Толмачева, 12)

Вход: от 200 рублей.

Фестиваль «Читай, Екатеринбург!»

20 мая с 11 до 15 часов в Литературном квартале пройдет фестиваль популяризации книг и чтения «Читай, Екатеринбург!». Формат городского праздника чтения – микс из творческих встреч и мастер-классов, дополненных играми и живой музыкой – дает возможность екатеринбуржцам почувствовать радость, которую приносит книга.

XI праздник любителей книги и чтения объединит писателей, издателей, книготорговцев, творческие коллективы, театры, музеи, библиотекарей и читателей. Гостей праздника ждет насыщенная программа.

В 12:00 на площадке перед Камерным театром пройдет акция #РечевикPlace: горожане читают стихи – серия поэтических капустников. В 14:00 начнется «Час молодой поэзии». Также все время фестиваля – встречи с детскими и молодежными писателями, мастер-классы и квесты.

Полная программа праздника есть на сайте.

Место проведения: Литературный квартал

Вход: свободный.

Экскурсии, перфомансы и концерты – на «Ночи музеев»

Конечно, самым масштабным событием выходных станет акция «Ночь музеев», которая начнется в 19:00 20 мая, а закончится в 02:00 21 мая. В центре можно будет сходить на блошиный рынок и одеться в стиле 90-х, попасть на рок-фестиваль, стать ЗОЖ-адептом. А на окраинах и в пригороде – спуститься за золотом в шахту, сделать гравюру или залезть на памятник архитектуры. Что и как будет работать на Ночи музеев 21 мая – в материале NDNews.ru.

Место проведения: музеи Екатеринбурга

Вход: единый билет на посещение пяти площадок – 300 рублей, есть бесплатная программа.

Турнир по дзюдо «Большой шлем»

Любителям спорта и зрелищ 20 и 21 мая не стоит пропускать турнир по дзюдо «Большой шлем», который будет проходить в ДИВСе. Соревнования по уровню уступают только Чемпионату мира и Олимпийским играм. В этом году в турнире участвуют 500 дзюдоистов из 30 стран мира, в том числе более 50 российских спортсменов. Фаворит турнира – двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Тедди Ринер.

Место проведения: ДИВС (ул. Еремина, 10)

Когда: 20, 21 мая с 10:00

Вход: по билетам, которые будут раздавать волонтёры на входе

Дизайнеры, котики и лекторы – на ярмарке BestFest

20 и 21 мая на Свердловской киностудии пройдет ярмарка BestFest. Там соберутся десятки дизайнеров, производителей сладостей, лекторы, шоумены. Можно будет купить одежду и украшения. А также потискать котиков или приютить бездомных животных.

Также будут работать игровая зона в стиле Формулы 1, детская площадка для самых маленьких, гончарная мастерская, контактный зоопарк, фехтовальный клуб, зона мехенди и многое другое.

20 мая ярмарка работает с 14:00 до 23:00, 21 мая с 13:00 до 19:00.

Место проведения: Свердловская киностудия (пр. Ленина, 50ж)

Вход: 50 рублей.

(Фото – группа фестиваля «ВКонтакте»)

Передвижная выставка песочной графики

На этой неделе в Доме кино открылась I Международная передвижная выставка песочной графики, которую можно бесплатно посетить в предстоящие выходные. 38 художников песочной анимации из разных городов и стран принимают участие в выставке, представляя свои работы в галереях 32 городов 4 стран: Беларуси, Литвы, России, Украины. Екатеринбург – 22 город, принимающий эстафету песочного творчества.

Песочная анимация – очень молодой вид искусства, появился он в середине XX века, и только в конце прошлого столетия начал активно развиваться. Художники sand art ХХI века создают свои песочные работы, используя сыпучие свойства песка. Современные мультимедийные возможности позволяют запечатлеть тонкую красоту песочного изображения. Результаты этой работы и будут представлены на выставке.

Место проведения: Дом кино (ул. Луначарского, 137)

Вход: свободный.

(Фото – организаторов выставки)

Последний концерт OQJAV

21 мая в 19:00 в Доме печати состоится последний концерт группы OQJAV. После этого музыканты разойдутся по своим проектам (Обе две, Daniel Shake). Песенное разнообразие инди-трио и его узнаваемое звучание, густо замешанное на фри-джазе и нешаблонной электронике, – точное отражение силы трех хорошо известных магических элементов группы: Вадика Королева, Даниэля Шейка и Кати Павловой. Музыканты обещают как в последний раз, по любви, громко и тихо спеть материал с альбомов «OQJAV» и «Марта», представить новые песни, и что-то еще.

Место проведения: Дома печати (пр. Ленина, 49)

Вход: 800 рублей.

(Фото – из группы музыкантов «ВКонтакте»)

Майская пешая прогулка

21 мая в Екатеринбурге пройдет традиционная, 34-я «Майская прогулка – 2017». Старт и финиш – от главного корпуса УрФУ (г.Екатеринбург, ул.Мира 19). Традиционно запланировано три маршрута: 18 км «Шарташская кругосветка», средний маршрут «Катадзе» 27 км и 50 км «Классика». Маршруты будут проходить по северным и восточным окрестностям города. Предполагается посещение загородного клуба (Мистер Фишер), горы Лиственная, технопарка «Университетский». Старт на маршрут 50 км с 7:00 до 10:00, на маршруты 27 и 18 км с 8:00 до 11:00.

«Принять участие в «Майской прогулке – 2017» могут все желающие независимо от возраста, уровня спортивной подготовки, политических взглядов, социального и семейного положения.

Мы ждем всех, кто решит оторваться от дивана, пульта телевизора, клавиатуры компьютера и других зависимостей и пройти пешеходный маршрут по окрестностям нашего города», – сообщили организаторы.

Действует система электронной регистрации на сайте. Зарегистрировавшись через сайт заранее – вы экономите свое время на старте.

Место проведения: старт – от здания УрФУ (ул. Мира, 19)

Вход: на старте взнос составит 300 рублей.

Фестиваль студотрядовцев «Звездный»

В воскресенье днем у Театра драмы пройдет творческий фестиваль «Звездный: навстречу Юбилейной Знаменке». В планах организаторов собрать более 1500 участников стройотрядов, которые устроят спортивные состязания, танцы и конкурсы. Естественно, будут звучать студенческие песни и обсуждаться планы на «Знаменку». Также будет работать фотозона и ярмарка.

Место проведения: Октябрьская площадь

Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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