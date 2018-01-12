Старый Новый год, Старый Новый Рок и гадания – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

После короткой рабочей недели приближаются первые выходные – и они вновь будут праздничными: Екатеринбург будет отмечать Старый Новый год. Будут гадания в музее и игры на свежем воздухе, традиционный Старый Новый рок и бал-маскарад в Доме Тупиковой. Также в обзоре – лучшие концерты и модный спектакль.

Старый Новый год на улице

Единственной площадкой, где можно будет отметить Старый Новый год на улице, будет ЦПКиО им. Маяковского. Правда, в отличие от Нового года, программа будет не ночной, а дневной. Гуляния пройдут с 13 до 18 часов 13 января. Будет Дед Мороз, «зрелищно-развлекательная программа», трансляция разных концертов на центральном экране парка и так далее. Отдельное развлечение будет для детей.

Место проведения: ЦПКиО (ул. Мичурина, 230)

Вход: свободный.

«Пошлая Молли», «Курара», SUiT – на Старом Новом роке

13 января в 19 часов в Ельцин-центре пройдет один из самых старых музыкальных фестивалей на Урале – Старый Новый рок. В этом году в фестивале принимают участие 37 музыкальных групп, которые жюри отобрали из 1000 заявок. География участников достаточно обширная: Германия, Казахстан и Беларусь. Хэдлайнерами станут композитор и исполнитель «Машины времени» Александр Кутиков, панк-группа «Пошлая Молли», «Курара», немецкая рок-группа SUiT, трио Gnoomes и уральская рок-группа «ТОП».

Полный список хэдлайнеров есть в материале РИА «Новый День».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 1000 рублей.

Гадания в господском доме

Еще один вариант встреть Новый год по-старому – погадать. 13 января в 18:00 Музей истории Екатеринбурга приглашает девушек и женщин продлить ощущение праздника и посетить дом генерала Качки. Тихим зимним вечером вас душевно встретит старинный особняк и особенное угощение. Вы узнаете о святочных рождественских традициях Руси, о гаданиях – как смешных, так и страшных. И сможете сами приоткрыть завесу будущего. Ведь наши предки верили, что именно сейчас грань между настоящим и грядущим ненадолго приоткрывается.

Лучше сообщить о своем визите по телефону 371-21-11.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 50 рублей – студенты и пенсионеры, 500 рублей – остальные.

Концерт Александра Ф. Скляра с джазовым ансамблем

Праздничную программу представит 13 января в 18 часов в Филармонии Александр Ф. Скляр и джазовый ансамбль «Тромбон-шоу». Концерт будет посвящен 120-летию со дня рождения Леонида Утесова и, конечно, Старому Новому году.

Все аранжировки Утесова писались заново, специально для экс-лидера знаменитой группы «Ва-Банкъ». Результат получился неожиданным. Песня «Дорогие мои москвичи» обрела черты босановы, «Тайна» – латиноамериканской мамбы, «Сердце» – джаз-рока и свинга.

Место проведения Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 950 рублей.

Старый Новый год в эстрадном стиле

Если вам ближе эстрадная музыка и мюзиклы, то Старый Новый год можно провести в театре балета «Щелкунчик». 13 января в 21:30 арт-проект «Бомонд» приглашает всех желающих продлить праздник. Старый Новый год вместе со зрителями встретят артист Московского театра «Жив», звезда мюзиклов «Мастер и Маргарита», «Поймай меня, если сможешь» и др. Денис Сорокотягин, победитель Международного конкурса эстрадной песни «Ля Музон» (Нью-Йорк, США) Эдуард Шакуров, лауреат международного конкурса Людмила Десятник, автор и исполнитель, участница «Золотого граммофона» Елена Гранд, обладатель «Золотого цилиндра-2014» в номинации «лучший продюсер» Виталий Аверьянов.

Место проведения: театр балета «Щелкунчик» (ул. 8 Марта, 104)

Вход: 450-550 рублей.

Джаз, проверенный временем – Чака Хан и Sade

EverJazz на эту праздничную субботу подготовил сразу два концерта для истинных ценителей джаза. В 19:00 в рамках проекта «Джаз, проверенный временем…» будет посвящение Чаке Хан, легенде соула и ритм-н-блюза. Жгучая брюнетка, экстравагантная певица Чака Хан – одна из главных фигур ритм'н'блюза 80х и 90х годов. Заводные мотивы, упругий бас и летящий вокал ее композиций звучал на танцполах по всему миру. Стиви Уандер, Дэвид Боуи, Квинси Джонс и Рэй Чарльз быстро оценили талант певицы, пригласив ее на запись своих главных хитов. В исполнении джазовой певицы Ольги Головиной и ее квинтета в проекте «Джаз, проверенный временем…» прозвучат лучшие композиции Чаки Хан.

А в 22:00 Юлия Дьячкова исполнит программу-посвящение Sade. Британская певица Sade (Шадэ) вот уже тридцать лет продолжает оставаться первой величиной мировой музыки. Шикарный голос Шаде напоминает о ее кумирах – Билли Холидей, Нине Симоне, негритянском соуле 60-70-х. Помогать вокалистке Юлии Дьячковой будут резиденты клуба.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места у бара – 300 р., места за столиком –500 р., места за vip-столиком – 600 р (на каждый концерт).

Хоррор-посвящение Стивену Кингу

В Театре драмы 13 января в 18 часов покажут спектакль «Способный ученик», который создатели посвятили Стивену Кингу. Эта философская драма с элементами хоррора рассказывает о том, что нельзя жить прошлым, каким бы оно ни было.

У Стивена Кинга есть одноименная повесть – «Способный ученик», которая и вдохновила драматурга Ирину Васьковскую на написание своей пьесы. Но это не переложение Кинга, а скорее – посвящение его творчеству, – говорят в театре. В пьесе больше отсылок к философии и размышлениям, нежели кровавой драмы. Хотя сюжет схож: школьник, увлекающийся историей, узнает, что по соседству проживает старик, который когда-то был причастен к холокосту. И открываются страшные тайны.

Спектакль содержит элементы хоррора и пытается донести «кинговскую» атмосферу, поэтому должен понравиться фанатам писателя.

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2)

Вход: 500 рублей.

Британский пианист Бенджамин Гроссвенор в Екатеринбурге

Британский пианист Бенджамин Гроссвенор приезжал в Екатеринбург четыре года назад – юношей, которому исполнился 21 год. И вот, беспредельно талантливый и возмужавший, 14 января он возвращается, чтобы сотворить для слушателей новое чудо. Вместе с Уральским филармоническим оркестром он будет колдовать над Вторым фортепианным концертом Бетховена.

В мире известность Бенджамина огромна. Когда кончики его ботинок едва доставали до педалей рояля, канал Би-Би-Си уже снял о нем фильм. Потом еще один. Потом его записала студия Decca Classics.

Программа концерта:

Бетховен. Концерт для фортепиано с оркестром № 2

Дворжак. Симфония № 7

Мессиан. «Улыбка»

Место проведения: Филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 1550 рублей.

Fashion: трансляция показа Гоши Рубчинского

14 января с 20 до 22 часов в Ельцин-центре будет трансляция fashion-показа коллекции Гоши Рубчинского. Это модный дизайнер, создает «оригинальные» коллекции спортивной одежды, вдохновленные постсоветской молодежной культурой и поколением, родившимся после распада СССР. Первая коллекция дизайнера «Империя зла» была выпущена в конце 2008 года, показ прошел во Дворце спорта «Сокольники». Через два года после выхода дебютной коллекции Гоша Рубчинский стал первым российским дизайнером, представленным в лондонском магазине Dover Street Market.

Количество зрителей на сам показ ограничено, поэтому шоу будет транслироваться на 70-метровом экране в Атриуме Ельцин-центра. Любой желающий сможет стать зрителем трансляции, пройдя регистрацию на сайте.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, нужна регистрация.

Фото – сайт Ельцин-центра

Модная стимпанк-опера «Волшебная флейта»

Волшебная флейта

В воскресенье в 18 часов в Оперном театре покажут нашумевшую «Волшебную флейту» в стиле стимпанк. Опера Моцарта была написана в 1791 году, и ее сюжет хорошо знаком всем меломанам и театралам. Царица Ночи воюет с Зарастро, Зарастро похищает дочь Царицы Памину. Отважный Тамино вместе с чудаковатым Папагено отправляются за Паминой и так далее. Словом – все как обычно: добро борется со злом, а принцессу надо спасать. Теперь представьте, что Моцарт написал «Волшебную флейту» в 2017-м. И не в виде оперы, а в виде комикса. Впрочем, даже представлять не надо – достаточно сходить на премьеру, ведь в Екатеринбургском оперном театре уже все сделали за вас. На сцене вы увидите современную фантастику.

«Волшебная флейта» в стиле стимпанк – это новый жанр. Действие открывается комиксом на большом экране-занавесе, где рисованные Тамино, Памина, Зарастро и Царица Ночи превращаются в новоявленных героев не то продукции Marvel, не то известных аниме. И тут же они оживают. Папагено (Алексей Семенищев) с вакуумным птицеловом-пылесосом рассекает на трехколесном велосипеде и выглядит так, будто возвращается с легендарного фестиваля Burning Man в Плайе. Тамино (Владимир Чеберяк) – этакий современный супергерой, а Памина (Анна Горбачева) напоминает Сойку-пересмешницу из известной подростковой киносаги. В новой «Волшебной флейте» вообще предостаточно киношного и кинематографичного, мультяшного и анимешного, отсылающего к фэнтези. Подробнее – в материале РИА «Новый День».

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а).

Вход: 300-2000 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 12.01.18

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