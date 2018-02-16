Китайский Новый год с танцами, Масленица с кострами, концерт БГ и спектакль про Летова – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Екатеринбург, как и вся страна, в эти выходные будет отмечать завершение Масленичной недели. В субботу можно объедаться блинами на чемпионате, а в воскресенье – жечь чучело и призывать весну в парках. Также в городе пройдет Китайский Новый год с танцами, красными фонариками и традиционными видами борьбы. Для любителей старого доброго рока – концерт БГ и премьера спектакля про Егора Летова. Для поклонников танцевальной музыки из прошлого – концерт хитов АВВА в исполнении оркестра.

Благотворительный концерт в поддержку многодетной семьи Жангауловых

Сегодня в 19:00 в концерт-холле «Свобода» пройдет благотворительный концерт в помощь семье Жангауловых. Напомним, мать пятерых своих и семерых приемных детей Любовь Жангаулова покончила с собой в январе. Старшая родная дочь Жангауловых, которая уже воспитывает двоих детей, приняла решение оформить всех несовершеннолетних на себя, чтобы их не передали в приюты. Для оформления опеки над восемью детьми ей предстоит за месяц выполнить ряд условий, в том числе сделать ремонт в квартире – на это нужны деньги. Все собранные средства с концерта пойдут на помощь семье Жангауловых.

Подробнее про историю Жангауловых – в материале «Нового Дня».

На концерте выступят группы «Курара», «Дзинь», «Метеоритмы», «гр665».

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (пер. Центральный рынок, 6)

Вход: 500 рублей.

Китайский Новый год с Конфу-шоу и традиционными китайскими танцами

16 и 17 февраля в ТРЦ «Гринвич» можно будет поучаствовать в отмечании Китайского Нового года. Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге организует для екатеринбуржцев показательные выступления китайского Конфу-шоу, мастер-классы по каллиграфии, аппликации, живописи го-хуа, плетении узлов. Посетители смогут увидеть традиционный танец льва, услышать аутентичные народные инструменты, а также российские песни «Катюша» и «Подмосковные вечера» на китайском.

Место проведения: ТРЦ «Гринвич» (напротив магазина «Гипербола») Вход: свободный.

«Другой оркестр» сыграет АВВА

В 19:30 в ЦК «Урал» другой оркестр сыграет не хиты рок-групп, а более «попсовую» и танцевальную музыку группы АВВА. Квартет просуществовал 10 лет и в 2010 году, спустя годы, попала в Зал славы рок-н-ролла. Их музыку знают несколько поколений и сам Джон Леннон называл песню SOS одной из своих любимых.

Другой Оркестр играл разное от drum-and-bass до Radiohead, и пройти мимо такого музыкального богатства не смог. Поэтому 16 февраля музыканты презентует премьерную программу ABBA, в которой прозвучат бережно аранжированные для оркестра хиты легендарных шведов.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: от 700 рублей.

(Фото – с сайта)

Премьера спектакля про Егора Летова

Фото предоставлено Сергеем Серзиным

В Ельцин-центре 17 февраля в 20 часов состоится премьера спектакля «Летели качели». По словам создателей, это «псевдодокументальный» спектакль – в том смысле, что он основан на жизни Егора Летова (легендарного панк-рок-музыканта конца 80-х и постсоветского пространства, лидера группы «Гражданская оборона»), но не в прямом смысле. Жить по правилам Летова пытается взрослый 35-летний инфантил по имени Стас. Он безответственен и эгоистичен – как и многие другие инфантилы 30+, застрявшие в 90-х. «Это история об ответственности, повседневная трагедия. История о том, как важно быть самим собой – не подменять свою совесть чьими-то жизненными принципами и понятиями, которые оправдывают каждый твой нелепый шаг в никуда», – говорят в Ельцин-центре.

Режиссер Семен Серзин в интервью «Новому Дню» рассказал, что «Летели качели» – это не анархия ради анархии. Это попытка разобраться в потерянном поколении инфантилов, которым сегодня 30+. Более подробно про спектакль и влияние Летова – в материале «НД». Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 500 рублей.

Концерт «Аквариума» – 45 лет группе

17 февраля в 19:00 во Дворце молодежи состоится концерт группы «Аквариум». 45 лет назад, в июле 1972 года, студент-математик Борис Гребенщиков и студент-медик Анатолий Гуницкий придумали «Аквариум». Обоим хотелось жить в мире, совсем не похожем на окружавший их. Хотелось цвета. Хотелось свободы. «Аквариум» был придуман для того, чтобы в этом, другом мире, говорили и пели не только по-английски. И хотя до первого публичного выступления перед немногочисленной студенческо-пионерской аудиторией оставалось еще восемь месяцев, до первого выступления на фестивале «самодеятельных ансамблей» – почти четыре года, а до первого показа «Аквариума» по советскому телевидению под видом «музыкальных пародистов» – почти лесять лет, именно летом 1972 года Борис Гребенщиков написал свою первую песню на русском языке. Есть повод отметить эту дату.

Гребенщиков поет по-русски 45 лет. Он, один или вместе с группой «Аквариум», записал десяток самиздатских альбомов и еще полтора десятка официальных, когда слово «рок» перестало быть запрещенным. Каждый его концерт – почти магический ритуал, после которого, по свидетельству участвующих в нем, в сердце остается ощущение праздника.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: в продаже остались билеты – от 2100 рублей.

Масленица в Екатеринбурге: чемпионат по поеданию блинов и сжигание чучела

В эти выходные на разных площадках Екатеринбурга будут отмечать Масленицу. Так, уличные гулянья пройдут 17 и 18 февраля в парке Литературного квартала. Артисты театра «Щелкунчик» обещают музыкальное путешествие по народным традициям с зимними забавами, перетягиванием каната, ленточной каруселью, снежками и, конечно, сжиганием чучела. Герои праздника – Масленица, Петрушка и бабка Нюра.

18 февраля общегородская Масленица состоится в ЦПКиО им. Маяковского. С 12 до 20 часов пришедших ожидают ярмарка, праздничный концерт, масленичные забавы, мастер-классы и игры для всей семьи. Также будет выставка чучел и Масленицы. Взятие снежной крепости запланировано на 16:30, на 17:30 – сожжение чучела. Далее – дискотека.

Также 18 февраля Масленичные гулянья пройдут на площади Субботников на ВИЗе. Там гостей будут развлекать скоморохи, можно будет поесть блинов. Состоится сжигание чучела.

А 17 февраля в 13:00 чемпионат по поеданию блинов пройдет в ТРЦ «Карнавал». Кулинары испекут более 500 блинов, а желающие съедят их на скорость. Чтобы процесс поедания был безопасным и максимально приятным, для екатеринбуржцев подготовят также воду и различные начинки – джем, сгущенку. Записаться на участие в турнире можно будет в день мероприятия. Первые тридцать человек, оставившие свою фамилию в списках, получат право отведать блины и побороться за призы.

Место проведения: площадки города

Вход: свободный.

Отборочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой рот»

Конкурс чтецов

18 февраля с 17 до 19 часов в Ельцин-центре в Екатеринбурге состоится отборочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». Принять участие в чемпионате может любой желающий, старше 18 лет. Для участия в чемпионате необходима предварительная регистрация. По правилам чемпионата, участники читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты, жюри оценивает технику и артистизм чтения, а набравший больше всего баллов по итогам тура участник получает в подарок приз от партнера Чемпионата – литературной премии «Ясная Поляна». Среди призовых книг будут как произведения классиков – Валентина Распутина, Фазиля Искандера, так и современных популярных авторов – Владислава Отрошенко, Юрия Нечипоренко и многих других.

Подготовиться заранее практически невозможно, выбор книги для прочтения вслух на время – лотерея. Интрига сохраняется до самого конца. В сезоне 2017-2018 этапы Чемпионата пройдут более чем в 100 городах и закончатся весной 2018. Финал Чемпионата пройдет летом 2018 года в Москве.

Место проведения: книжный магазин «Пиотровский» (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, нужна регистрация для участия.

Выставка «Что ты несешь»

В Екатеринбурге сегодня открывается выставка «Что ты несешь». Главный «герой» экспозиции Екатеринбургского музея изобразительных искусств знаком без исключения каждому, ведь проект посвящен образу сумки – и ее многочисленных вариаций в изобразительном искусстве.

На протяжении многих столетий всевозможные узелки, мешки, сумки, чемоданы, портфели и рюкзаки сопровождают человека, обеспечивая ему возможность носить с собой необходимые предметы

Цель выставки «Что ты несешь» – представить многообразие утилитарных и символических значений сумки, отраженных в произведениях искусства. В экспозиции собраны живописные и графические работы ХХ-ХХI веков и специально привлеченные произведения современных художников. Экспозиция дополнена специальной фото-инсталляцией, созданной по результатам конкурса ЕМИИ для пользователей Instagram. Все снимки участников фиксировали сумки и их содержимое, став важной наглядной репликой в проекте «Что ты несешь».

Место проведения: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5)

Вход: 250 рублей.

За чашкой кофе – про рукописные альбомы в ХХ веке

В течение XX века школьницы, рабочие, солдаты создавали альбомы со стихотворными посланиями, любовными рассказами, анкетами, рисованными картинками и фотографиями с забавными подписями. 18 февраля в 15 часов в Музее истории Екатеринбурга пройдет лекция в рамках проекта «Кофейный клуб» – «Поэзия жизни. Рукописный альбом в XX веке». Речь пойдет о том, как в эпоху массовой грамотности, фотографии, географической и социальной мобильности люди рассказывали о себе, преодолевали тревоги и рутину повседневной жизни, осознавали себя субъектами большой социальной истории.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 300 рублей (в стоимость билета входит участие во встрече, чашечка кофе, посещение музея).

Моноспектакль Веры Полозковой «Высокое разрешение»

18 февраля в 19 часов в Театре эстрады состоится концерт поэтессы Веры Полозковой в Екатеринбурге. Вера собирает полные залы на своих творческих вечерах и концертах, видео, где она пронзительно читает одно из самых известных своих стихотворений «Снова не мы», набрало 1,5 миллиона просмотров на YouTube.

Творческие вечера Веры уже который год проходят перед полными залами, гости с упоением слушают новые произведения, прислушиваясь к ощущениям внутри, ждут «классику» в исполнении автора и повторяют слово в слово, стараясь угадать интонацию, с которой текст прозвучит в этот раз.

18 февраля Вера со своей командой представит новую программу – «Высокое разрешение». Прозвучат новые индийские и венецианские тексты, детские стихи из недавно презентованной книжки «Ответственный ребенок», а также все то, что было написано за последнее время.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: от 1400 рублей.

(Фото – афиша концерта из группы «Вера Полозкова» «ВКонтакте»).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.02.18

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