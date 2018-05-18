Гуляем на «Ночи музеев», пускаем фонарики по воде и идем вокруг Шарташа – почти летний Weekend (ФОТО)

В Екатеринбурге в эти выходные обещают хорошую погоду и впервые с прошлого года в городе пройдет множество мероприятий под открытым небом. Мы выбрали 10 самых интересных и предлагаем вам в субботу и воскресенье гулять на «Ночи музеев», пройти «Майскую прогулку», пробежать полумарафон, запустить водный фонарик. Все события – в выпуске «Weekend в Екатеринбурге».

Запуск водных фонариков под звуки сопрано

18 и 19 мая с 21 до 22 часов на Олимпийской набережной пройдет Фестиваль водных фонариков, который уже становится традиционным для Екатеринбурга. На городском пруду желающие смогут запустить бумажные фонарики или кораблики. В наступающих сумерках выглядеть это будет красиво и романтично. Тем более, что оба вечера для гостей фестиваля будет выступать Марина Сетрес – обладательница блистательного колоратурного сопрано с голосовым диапазоном от «ми» малой до «фа» третьей октавы, участница международных оперных проектов, лауреат международных конкурсов. В исполнении Марины Сетрес прозвучат известные оперные композиции и песни из кинофильмов и мюзиклов. Место проведения: Олимпийская набережная

Вход: свободный, фонарик на месте будет стоить 300 рублей.

Праздник книг и чтения

Праздник «Читай, Екатеринбург!» в этом году пройдет 19 мая с 11 до 17 часов. Главной площадкой станет Городской библиотечный информационный центр на улице Антона Валека, 12. В этом году праздник совпал с проходящим в Екатеринбурге фестивалем «Толстяки на Урале», поэтому главными гостями станут известный писатель-фантаст Вадим Панов (Москва), заместитель главного редактора журнала «Новая юность» Глеб Шульпяков (Москва); писатель, публицист, телеведущий Платон Беседин (Севастополь). Со всеми писателями и публицистами можно будет пообщаться, поспорить и обсудить их творчество и творчество в целом.

Также в рамках праздника пройдет баттл «Горожане читают стихи», в рамках которого будут продекламированы стихи местных поэтов. А ведущие издательства и книжные магазины организуют буккроссинг. Для детей организуют конкурсы и мастер-классы. Лучшие чтецы определятся в ходе Чемпионата по чтению вслух «2018 букв», посвященного мундиалю.

Место проведения: Городской библиотечный информационный центр (ул. Антона Валека, 12)

Вход: свободный.

«Ночь музеев»: концерты, экскурсии и выставки

Конечно, самым массовым событием выходных станет акция «Ночь музеев», которая начнется в 18 часов субботы и закончится в 2 часа в ночь на воскресенье. В основной программе в этом году – около ста площадок. В большинстве своем это городские музеи, которые предлагают во время акции посетить свои постоянные экспозиции, дополненные специальными программами, конкурсами, мастер-классами. По опыту прошлых лет можно предположить, что самыми популярными в центре Екатеринбурга будут Музей ИЗО и Музей истории города, а также Музей железнодорожного транспорта на вокзале. Вне центральной части города бешеной популярностью пользуются Музей трамваев на Фрунзе, Музей военной техники в Верхней Пышме и Музей золота в Березовском. Если вы собираетесь на эти площадки, будьте готовы к очередям.

«Новый День» составил три свои альтернативные программы: первая – основная, вторая – бесплатная, третья – в движении (пешие и автобусные экскурсии). Выбрать свою можно, прочитав наш обзор.

Место проведения: музеи Екатеринбурга

Вход: в зависимости от площадки.

Одеться к лету и научиться краситься можно на Sandarina Urals Tropical

Дизайн-маркет Sandarina в этот раз называется Urals Tropical и призывает лето в Екатеринбург. Он пройдет 19 и 20 мая в универмаге «Большой». Свои коллекции на ярмарке представят дизайнеры со всей России. Кроме модной одежды, которая будет актуальна в предстоящем сезоне, можно будет ознакомиться и с трендами на украшения, бижутерию. Модные стилисты научат одеваться и краситься. Также будет лекторий и фотозона и, конечно, фуд-корт.

Место проведения: универмаг «Большой» (ул. Малышева, 71)

Вход: 100-150 рублей на два дня.

Открытие скейт-парка в центре города

Если вам ближе не модная одежда, а модные виды спорта, то вас обрадует открытие скейт-парка в самом центре города – возле Дворца молодежи. Официальная церемония, которая будет зрелищной, состоится 19 мая в 12 часов. Экстремалы на роликах, скейтах, бордах и других агрегатах испробуют новые бетонные джунгли – специально построенные для выполнения трюков. Обещают приезд именитых спортсменов и профессионалов.

Место проведения: скейт-парк (рядом с Дворцом молодежи – проспект Ленина, 1)

Рэперы и хип-хоперы соберутся на фестивале Mega Urban Fest

Еще одно мероприятие для молодых и дерзких пройдет в ТЦ «Мега». 19 и 20 мая здесь будет идти фестиваль уличной культуры Mega Urban Fest. Стрит-культура, дэнс-баттлы, хип-хоп, граффити, а также концерты хэдлайнеров – Антохи MC и L'One – ожидает пришедших в эти выходные в ТЦ.

Например, в субботу пройдут мастер-классы по авторской хореографии, каллиграфии, встреча с модным хип-хопером, хип-хоп баттлы и прочее. В воскресенье будет днем брейк-данса – с баттлами, матер-классами и так далее. Также пришедших будут учить стилю и мэйкапу.

Место проведения: ТРЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87)

Вход: свободный.

Фестиваль корейской культуры

Если гулять на улице вам надоест, то можно заглянуть в ЦК «Урал», где в субботу с 12 часов и весь день будет проходить «k-Star» – фестиваль корейской поп-культуры. На фестивале можно будет узнать много нового о самой азиатской стране, ее жителях, а главное – их поп-культуре. Раньше кавер-номинации были лишь частью масштабных косплей-фестивалей, где короткие танцевальные блоки не могли вместить всех желающих выступить. Потом кавер-направление вынесли в отдельный фестиваль и с его появлением у поклонников южно-корейских артистов появилась возможность встретиться и посоревноваться друг с другом в рамках отдельного мероприятия.

Сейчас программа выступлений пополнилась новыми номинациями – Free dance (собственная хореография) и West dance (хореография на западные композиции). Так что можно считать «k-Star» фестивалем музыкально-танцевальной культуры в целом.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: от 450 рублей.

Гастроли Александринского театра в Екатеринбурге

Если вам ближе российская культура, то завтра есть повод сходить в театр – в Екатеринбург приезжает легендарный Александринский театр. 19 мая в 19:00 на сцене Оперного театра будет показан спектакль «Ревизор», который признан одним из лучших спектаклей мировой сцены. Именно «Ревизор» стал первой работой Валерия Фокина на Александрийской сцене, премьера состоялась 5 октября 2002 года. Среди неоспоримых достоинств спектакля – великолепный ансамбль мастеров александринской сцены. В спектакле закономерно обрели власть три архетипа: образы давней исторической премьеры, реминисценции спектакля Вс. Мейерхольда 1926 года и отражения самого Петербурга, как мифологического, гоголевского, так и современного. Гастроли «Ревизора» в Екатеринбурге проходят в рамках прощального тура спектакля. 28 июня 2018 года десятая версия «Ревизора» будет показана на сцене Александринского театра в последний раз и навсегда утвердится в истории сцены, как один из самых важных спектаклей XXI века, ставший поворотной вехой в развитии театра.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)

Вход: 500-7000 рублей.

Прогулка вокруг Шарташа в компании единомышленников

20 мая, на следующее утро после «Ночи музеев», можно продолжить гулять. Состоится 35-я «Майская прогулка», основной маршрут которой пройдет вокруг озера Шарташ. Старт и финиш, как и все предыдущие годы, будет на улице Мира, 19, у главного корпуса УрФУ. Всего будет три пешеходных маршрута. 50 км – «Классика», юбилейный маршрут на 35 км пройдут вдоль южного берега Шарташа к технопарку «Университетский», через микрорайон Компрессорный, лесопарк Лесоводов России, ЦПКиО им. Маяковского. Маршрут на 50 км дойдет до микрорайона Химмаш. Маршрут на 18 км пройдет вокруг озера Шарташ и будет носить название «Шарташская кругосветка» – он предназначен для начинающих, родителей с детьми и пожилых людей.

Организаторы просят участников обратить внимание, что время старта для разных маршрутов – разное. Если вы идете 50 километров, то нужно прийти и зарегистрироваться с 7 до 10 утра, если 35 километров – то с 8 до 11 утра, если 18 километров – то подойти нужно с 10 до 13 часов. Удобнее всего заранее пройти регистрацию на сайте «Майской прогулки», чтобы не тратить время и не стоять в очередях на старте. Финишировать все должны до 21 часа.

Подробнее о прогулке «Новый День» писал ранее.

Место проведения: старт – от УрФУ (ул. Мира, 19)

Вход: 250-300 рублей.

Полумарафон по центру Екатеринбурга

Для тех, кто размеренному шагу предпочитает бег, в центре Екатеринбурга 20 мая пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег». Дистанций будет четыре на выбор: 2, 5, 10 и 21 километр. Самая короткая рассчитана на детей и новичков, полумарафон – на тех, кто серьезно тренировался и готовился.

Бегуны будут бежать по центру, но ближе к УрФУ: маршруты пройдут по улицам Гагарина, Первомайская и проспекту Ленина. Транспорт на время проведения забега ходить не будет.

Место проведения: центр города

Вход: от 1000 рублей за участие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 18.05.18

«Миру – мир» и «Мы не рабы»: первая порция агитации на улицах, в подъездах и в лифтах Екатеринбурга (ФОТО). / На вокзале Екатеринбурга будут досматривать выходящих из поездов. / В Свердловской области началось формирование новой Общественной палаты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»