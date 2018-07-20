Рок-байк-фестиваль против джаза и спорт против окрошки – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Екатеринбург и область продолжают «фестивалить» и в предстоящие выходные пройдет сразу несколько масштабных событий под открытым небом: байк-рок-фестиваль пройдет в один день с джазовым фестивалем, спортивные соревнования – одновременно с фестивалем окрошки. Осталось только выбрать, что вам ближе и составить план на выходные. 10 самых интересных событий выходных – в обзоре «Weekend в Екатеринбурге».

Байкеры со всей России соберутся на фестиваль в Арамили

Байк-рок-фестиваль от мотоклуба «Черные ножи» начнется сегодня в парке «Арамильская слобода» («Малина») и продлится до воскресенья включительно. Три дня байкеры со всей России будут устраивать конкурсы и мастер-классы, гонять на мотоциклах, подпевать рок-группам, которых будет много. На фестивале выберут мисс спорт-байк-шоу и лучшую музыкальную группу. Хэдлайнерами этого года станут «Ундервуд», которые выступят сегодня, и «Леприконсы», которых ждут завтра.

Место проведения: «Арамильская слобода» (ул. Пролетарская 82б)

Вход: 1000 рублей на все дни.

Ярмарка Let's ART market

В Екатеринбурге в это время, с 20 по 22 июля, будет проходить дизайнерская ярмарка в стиле вечеринок Гэтсби. На Свердловской киностудии развернут красную ковровую дорожку и будут ждать гостей – любителей красивых вещей и изготовителей уникальных изделий. Как обещают организаторы, вы сможете не только купить дизайнерские работы, но и пообщаться с талантливыми художниками и мастерами. Также будет работать стрит-фуд, играть музыка, проходить развлекательная программа.

Место проведения: Свердловская киностудия (пр. Ленина, 50/ж)

Вход: 150 рублей.

Любителей спорта зовут на полигон на «Гонку героев»

Гонка героев

В субботу, 21 июля, всех любителей спорта и профессионалов можно будет найти на полигоне «Свердловский», где пройдет очередная «Гонка героев». Это соревнование для тех, кто любит бегать, прыгать, ползать и проверять свою выносливость и нервы. Участникам предстоит преодолеть сложные трассы по пересеченной местности с множеством препятствий, проползти «под пузом» тяжелой техники, окунуться в грязевые рвы и так далее. Также в этот раз будет детская трасса для маленьких спортсменов. Развлекать публику будет группа BOGACHI.

Место проведения: полигон «Свердловский»

Вход: для зрителей – свободный.

Любителям поесть – фестиваль окрошки

В то время как спортсмены будут бегать по полигону, любители поесть могут сходить на фестиваль «Русская окрошка», который пройдет с 12 до 18 часов в субботу в парке Маяковского. Заведения общепита Екатеринбурга, а также частные команды будут готовить окрошку по самым разным рецептам – на квасе, на кефире, на прочих напитках. С овощами и мясом. Все эти виды окрошки можно будет попробовать и выбрать лучший для себя рецепт.

Кроме окрошки, гостей фестиваля ждет концерт, фотозона, конкурсы и розыгрыш призов.

Место проведения: ЦПКиО им Маяковского

Вход: свободный.

Много музыки на открытом воздухе – на «Усадьба Jazz»

В субботу, 21 июля в Харитоновском парке пройдет долгожданный фестиваль «Усадьба Jazz». В этом году фестиваль отмечает свое 15-летие в России. На Урале хедлайнером фестиваля станет легендарная группа «АукцЫон». Впервые в фестивале примет участие группа «Сансара» со специальной программой «Ласточкин Jazz» – на сцене к Александру Гагарину присоединятся самые именитые джазмены Екатеринбурга. Из Петербурга приедет трио Волков – Кондаков – Багдасарьян и это станет настоящим подарком для любителей нетривиального джаза. Жаркой марокканской экзотики фестивалю добавит коллектив Daraa Tribes. Участником фестиваля станет группа Secret Atelier, умело сочетающая в своей музыке соул, фанк и диско. При поддержке Посольства Королевства Нидерланды на Усадьба Jazz выступит голландская группа BRUUT!, играющая заводную танцевальную музыку в духе 1960-х.

Подробнее о фестивале – в материале «Нового Дня».

Место проведения: усадьба Харитоновых-Расторгуевых

Вход: 2000 рублей, детям до 10 лет – бесплатный.

Фестиваль чая и сладостей «Иван чай»

А недалеко от Екатеринбурга в «Парке Сказов» в субботу будут ждать сладкоежек и любителей чая. Здесь пройдет тематический фестиваль для всей семьи. Пока дети резвятся со сказочными персонажами, взрослые смогут попробовать разные сорта чая, продегустировать мед и самодельные сладости, а понравившиеся – купить.

Кроме того, пройдет чайная ярмарка, конкурс расписных пряников, мастер-классы по приготовлению вкусностей и завариванию чая и многое другое.

Место проведения: «Парк Сказов» (Арамиль, ул. Парк Сказов, 1)

Вход: свободный.

Лекция-путешествие по Солнечной системе

Жаждущих знаний в субботу, 21 июля, в 20:00 ждут у песочницы рядом с Ельцин-центром. Здесь сотрудник Екатеринбургского планетария Дмитрий Князев прочитает лекцию «Автостопом по Солнечной системе». В этом путешествии вы узнаете об основных объектах Солнечной системы и о самых необычных и интересных фактах. Начиная с того, почему Плутон не является планетой, и заканчивая тем, где можно найти жизнь в нашей Солнечной системе.

Место проведения: Песочница у Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, нужна регистрация на сайте.

В Нижнем Тагиле – нашествие рыжих

В Нижнем Тагиле 22 июля пройдет традиционный уже фестиваль рыжих. Мероприятие не получается особенно массовым, как, например, праздники в Ирландии, где «имбирный» цвет волос ‒ национальная черта. Поэтому организаторы призывают к участию не только собственно рыжеволосых людей, но и тех, у кого есть рыжие питомцы, кто предпочитает оранжевые оттенки в одежде, и так далее.

На самом фестивале рыжеволосые участники устроят парад, услышат группу «Братья Грим» и выберут Короля и Королеву фестиваля. Старт – в 12 часов.

Место проведения: площадь у ДК «Современник» (Нижний Тагил)

Вход: свободный.

Фестиваль экстрима и велогонка – на Уктусе

В СК «Уктус» воскресенье будет мега-спортивным и экстремальным. На горе пройдет фестиваль экстрима и велогонка. В рамках «Экстрим-феста» с 12 часов гостей ждет запуск воздушного шара, выступление команды парашютистов, выставка дрифт-автомобилей, велоэкстрим. Также ожидается выступление летающих мотоциклистов, брейк-данс-баттлы и многое другое.

Параллельно в СК «Уктус» пройдет велогонка ХСО – последний этап Кубка Multi-Team. Соревнования пройдут для шести категорий гонщиков. В зависимости от категории, длина трассы составит от 4 до 20 километров.

Место проведения: «Уктус» (ул. Зимняя, 27)

Вход: для зрителей – свободный.

Выставка «В любимой Ливадии…»

Для тех, кто уже скучает по Царским дням в Екатеринбурге, в Доме Поклевских-Козелл сегодня открывается выставка «В любимой Ливадии». Проект посвящен счастливым моментам пребывания августейшей семьи на отдыхе в крымском имении в 1900-1910-е годы. Более 50 подлинных предметов, прежде принадлежащих царской семье, впервые покинули пределы Крыма и вместе с архивными фотографиями и документами будут представлены в Екатеринбурге.

Место проведения: Дом Поклевских-Козелл (ул. Малышева, 46)

Вход: от 100 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.07.18

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