Организаторы «Усадьба Jazz» рассказали о площадках и участниках фестиваля

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю «Усадьба Jazz», в этом году он пройдет в Харитоновском парке уже в шестой раз. Фестиваль откроется в субботу, 21 июля, в 13:00, а музыкальная программа на двух сценах, «Сбербанк Первый Партер» и Jazz Club, начнется с 14:00.

Пресс-конференция прошла в необычном формате саунд-чека на главной фестивальной сцене «Сбербанк Первый Партер». Участниками пресс-конференции стали: Мария Семушкина – основатель и президент фестиваля Усадьба Jazz, генеральный директор агентства «АртМания», Юлия Глинских – руководитель «Сбербанк Первый» на Урале, Евгения Сахаровская – продюсер компании «Центр событий» и фестиваля Усадьба Jazz в Екатеринбурге. К спикерам также присоединились музыканты группы Daraa Tribes из Марокко – их небольшой концерт для представителей СМИ и случайных прохожих, посетителей парка, стал первым выступлением музыкантов в России. Daraa Tribes – это представители разных племен, проживающих в пустыне Сахара. Специально для того, чтобы принять участие в пресс-конференции, они прилетели в Екатеринбург за два дня до фестиваля.

В этом году фестиваль отмечает свое 15-летие в России, и до Екатеринбурга прошел в Москве и Воронеже. Через неделю после Екатеринбурга, 27 июля он состоится в Санкт-Петербурге.

Мария Семушкина рассказала: «Я считаю своей миссией находить интересную музыку мира в самых далеких уголках мира и делиться ею со слушателями в России. Кроме того, что мы привозим мировых звезд, «Усадьба Jazz» ставит перед собой цель собрать и показать все самое актуальное и интересное, что есть в каждом городе – Москве, Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге».

Хедлайнером фестиваля станет легендарная группа «АукцЫон». Впервые в фестивале примет участие группа «Сансара» со специальной программой «Ласточкин Jazz» – на сцене к Александру Гагарину присоединятся самые именитые джазмены Екатеринбурга. Из Петербурга приедет трио Волков – Кондаков – Багдасарьян и это станет настоящим подарком для любителей нетривиального джаза. Жаркой марокканской экзотики фестивалю добавит коллектив Daraa Tribes. Участником фестиваля станет группа Secret Atelier, умело сочетающая в своей музыке соул, фанк и диско. При поддержке Посольства Королевства Нидерланды на Усадьба Jazz выступит голландская группа BRUUT!, играющая заводную танцевальную музыку в духе 1960-х.

Екатеринбург будет представлен такими джазовыми коллективами, как Kickin Jass Orchestra – они превосходно исполняют ранний джаз, обращаются к рэгтайму, спиричуэлзам, блюзам – всему тому, на чем основана великая джазовая культура. Слушателей ждут солнечные ритмы от Lollypop Lorry: хиты легенд ска и реггей соседствуют в репертуаре группы с собственными произведениями. Проект Karlsheff – это гитарист Андрей Карлышев, традиционному звукоизвлечению предпочитает двуручный теппинг – фортепианный метод игры на гитаре и инструмент чапмен-стик и собственную виол-гитару, на которой нужно играть смычком.

«Сбербанк Первый впервые выступает в качестве партнера фестиваля «Усадьба Jazz», это первое культурное событие такого плана, которое мы поддерживаем. Совместно с Mastercard мы открываем сцену «Сбербанк Первый Партер», на которой выступят такие яркие и самобытные коллективы. Все участники обладают премиальным звучанием, подчеркнутой индивидуальностью и ни на кого не похожим стилем. Именно эти качества отличают и сервисы, которые предлагает своим клиентам Сбербанк Первый», – отметила Юлия Глинских.

Соорганизатором фестиваля в Екатеринбурге выступает компания «Центр событий», (Be Brand Group): на правах эксклюзивного партнера второй год компания занимается реализацией мероприятия в Уральской столице. «Центр событий» знает местную специфику и занимается не только организацией «под ключ», но и специализируется на привлечении региональных спонсоров, что позволяет усилить контент фестиваля и сделать его еще более привлекательным для посетителей.

Разработанная ими промо-кампания распространилась и на футбольных фанатов: обладатели Fan ID (паспорт болельщика) могут купить билет на фестиваль с 10% скидкой. На Плотинке установлены также «джазовые качели» – фото на них тоже гарантирует скидку при покупке билетов.

Еще одно нововведение этого года – европейский фестивальный сервис капшеринг. Система капшеринг поможет сделать шаг к избавлению от большей части пластикового и бумажного мусора на мероприятиях – одноразовых стаканов. В Екатеринбург приедет партия стаканов с символикой «Усадьба Jazz» – всего 7 тысяч штук. Стакан можно будет взять под залог (100 рублей) и пользоваться им весь день или каждый раз обменивать на чистый. В любое время гость может сдать этот стакан и получить залог обратно, или забрать его в качестве сувенира на память. В Харитоновском парке точки капшеринга будут расположены на главном входе со стороны Вознесенской церкви и около ресторанного дворика.

Крытый ресторанный дворик, расположенный справа от центрального входа, будет работать с 13:00 и представит интернациональное меню – от ресторанов компании Resta Management. Брецели с морской, солью, поке с копченым угрем, летнее сорбе из щавеля со свежей земляникой, тайский синий чай и многое другое. Ресторан «Хмели Сунели» не только обещает готовить барашка на вертеле, но и развернет грузинский рынок, где можно купить орехи, специи, соусы, домашнюю чурчхелу.

Развлекательные и обучающие программы приготовили партнеры фестиваля. Художники научат рисовать абстрактно-джазовые картины, можно будет освоить эбру – технику рисования на воде, научиться петь и танцевать. Главная тема этого лета, футбол, тоже не забыта: в течение дня пройдут мастер-классы и показательные выступления по футбольному фристайлу. Команда Уральской теннисной академии предложит гостям поиграть в теннис на специально оборудованном мини-корте.

Региональный партнер фестиваля – Clever Park квартал для жизни – создаст для любителей музыки особенное пространство. Это яркие арт-объекты на берегу пруда, на фоне которых обязательно захочется сфотографироваться, и лаунж-зона, где гостей фестиваля будут ждать удобные шезлонги. Такое расположение лаунж-зоны, в отдалении от шума, оправдано: ведь даже посреди веселого праздника в кругу друзей иногда хочется уединения и комфорта.

Екатеринбург, служба информации

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