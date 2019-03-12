Увы, но денег нет: фестиваля «Усадьба Jazz» в 2019 году в Екатеринбурге не будет

Екатеринбург в 2019 году остался без популярнейшего музыкального фестиваля «Усадьба Jazz», который ежегодно собирал тысячи меломанов в Харитоновском парке. Организаторы не нашли спонсоров и не получили государственной поддержки.

Как стало известно корреспонденту «Нового Дня», в этом году фестиваль «Усадьба Jazz» не будет проводиться в Екатеринбурге. Эту информацию подтвердили в екатеринбургской пресс-службе «Усадьбы». «В этом году в Екатеринбурге фестиваль не планируется, увы», – отметили в оргкомитете.

При этом на «высшем уровне» – в PR-дирекции столичных фестивалей – до 18 марта информацию не комментируют, но и не опровергают: «Ответить на ваши вопросы мы сможем примерно через неделю», – отметила PR_менеджер «Усадьбы Jazz» Мария Бережкова.

В прошлые годы организаторы «Усадьбы» неоднократно рассказывали о финансовых проблемах при подготовке региональных программ: каждый год приходилось искать крупных спонсоров (в основном соглашались банки, – прим. ред.), которые бы оплачивали проезд звезд, провоз и установку оборудования. В 2014-м open-air уже был на грани срыва в Екатеринбурге: как раз из-за отсутствия спонсоров.

В этом году найти деньги вовремя не удалось. Ранее директор фестиваля Мария Семушкина объявила, что «Усадьба Jazz» не будет проводиться и в Воронеже.

«Каждый год мы изыскивали средства на фестиваль у больших компаний, но, увы, в этом году нам это не удалось. Кроме того, не оказали финансовую поддержку областное руководство и комитет по культуре», – комментировали ситуацию в Воронеже организаторы фестиваля.

Говоря о Воронеже, Семушкина отмечала: если спонсоры найдутся, то и фестиваль вернется. Можно предположить, что и с Екатеринбургом ситуация аналогичная.

Добавим, что сейчас на сайте «Усадьба Jazz» можно купить билеты на фестиваль в Москве и Санкт-Петербурге, уже известны хедлайнеры и часть программы на разных сценах. На вкладках Воронежа и Екатеринбурга – только фотоотчеты с прошлых лет.

Напомним, в прошлом году фестиваль «Усадьба Jazz» отметил 15-летие, а в Екатеринбурге прошел пятый раз. Каждый раз на опен-эйр в Харитоновском парке собирались тысячи меломанов. Многие екатеринбуржцы считали «Усадьбу» одним из лучших летних фестивалей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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