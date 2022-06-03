Возрождать фестиваль «Усадьба Jazz» в Екатеринбурге не будут

Фестиваль «Усадьба Jazz», который в Екатеринбурге поставили на паузу в 2019 году, возрождать не будут. Как рассказали «Новому Дню» источники, занимавшиеся организацией мероприятия в Харитоновском парке, сейчас даже разговоров таких уже не ведется.

«Президент фестиваля Мария Семушкина еще в начале пандемии уехала из Москвы в Лондон, по сути сейчас она развивает свои проекты там. «Усадьба Jazz» даже в столице отменилась в пандемию, с большими убытками. И в этом году ее проводить тоже не будут, – рассказал собеседник «Нового Дня». – Поэтому екатеринбуржцы могут забыть о фестивале такого формата».

Издание allfest.ru публикует заявление самой Марии Семушкиной: «Друзья, мы оказались в ситуации, когда мира, каким мы его знали прежде, больше не существует. Планировать наш мирный и светлый фестиваль «Усадьба Jazz» в таких условиях невозможно. […] В 2019 году фестиваль прошел в последний раз. Затем случилась пандемия, и фестиваль пришлось перенести дважды подряд. Я, его президент и основатель, до последнего надеялась возобновить ежегодный праздник, искала инвесторов, обращалась за поддержкой к государству, делала все что могла. Но увы, обстоятельства, как вы все знаете, никоим образом не способствуют дальнейшему его проведению».

Мария Семушкина также сообщает, что тем, кто купил билеты на московский фестиваль 2020 года, деньги не вернут. Предполагалось, что по ним можно будет сходить на мероприятие в 2021 году, но оно отменилось.

«С 2020 года мы банкроты. Как только мы сможем снова сделать какое-либо музыкальное мероприятие в России – мы с радостью пригласим на него всех обладателей билета на «Усадьбу Jazz 2020». На данный момент об этом, увы, преждевременно даже думать», – цитирует издание президента фестиваля.

Напомним, в Екатеринбурге последний фестиваль «Усадьба Jazz» проходил в Харитоновском парке в 2018 году. На нем выступали Bruut, «АукцЫон» и другие. Каждый год организаторам удавалось создать на фестивале неповторимую атмосферу, привезти лучших музыкантов России и других стран. Но в 2019 году денег на проведение «Усадьбы» на Урале уже не было.

Из масштабных летних джазовых фестивалей в Свердловской области остаются международный фестиваль клуба EverJazz (состоится 18 июня на базе «Иволга») и UralTerraJazz (планируется, что он пройдет 6 августа в Камышлове).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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