Теплая погода, зажигательные ритмы и легендарный «Аукцион» собрали тысячи уральцев на «Усадьбе Jazz» (ФОТО)

В Екатеринбурге в шестой раз прошел фестиваль «Усадьба Jazz». Несколько тысяч горожан до позднего вечера субботы гуляли по Харитоновскому парку, слушали музыку и наслаждались летней погодой.

В этом году программа фестиваля была очень насыщенной. Зрители постоянно курсировали между двумя сценами, чтобы не пропустить интересных музыкантов. В перерывах посетители парка отдыхали на уютных пуфах, селфились в бесконечном количестве фото-зон и развлекались в палатках партнеров «Усадьбы». Например, на площадке «Мегафона» можно было попробовать создать собственную джаз-мелодию на музыкальном боксе.

«Наши абоненты-меломаны пользуются безлимитом на различных музыкальных сервисах на тарифе «Включайся! Слушай». По анализу больших данных (Big Data) этих пользователей, эксперты «Мегафона» выяснили, что каждый пятый абонент на Урале периодически случает джазовые композиции», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мобильного оператора.

Там же на площадке поклонники джаза могли сфотографироваться и взять автограф у музыкантов голландской группы «BRUUT!», покоривших уральских слушателей заводной танцевальной музыкой в духе 1960-х.

Еще одним музыкальным открытием для гостей фестиваля стали экзотичная марокканская группа Daraa Tribes. Музыканты в национальных одеждах сыграли африканский блюз под барабаны, чем вызвали восторг публики. Зрители подтанцовывали жарким ритмам, не могли удержаться даже те, кто удобно расположился в пуфах перед сценой.

Когда настало время главного хедлайнера «Усадьбы Jazz» – легендарной группы «Аукцыон» – все уже были на ногах. «Здрастьте! Спасибо, что пришли», – поприветствовал собравшихся Олег Гаркуша в серебристом пиджаке, неизменный шоумен группы. Леонид Федоров и его команда исполнили несколько хитов, хотя не ответили на призыв публики спеть «Дорогу» – пожалуй, самую известную песню «Аукциона», вошедшую в саунд-трек фильма «Брат-2». Впрочем, Олег Гаркуша снова порадовал яркой декламацией собственных стихов. Зрители долго не хотели отпускать музыкантов, чтобы продлить приятный летний вечер. «Аукцион» сыграл только одну песню на бис, но растянув ее минут на десять. На этом девятичасовой музыкальный марафон в Харитоновском парке завершился.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.07.18

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