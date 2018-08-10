Пятничный Петров-Водкин, фестиваль укулеле и массовая смехотерапия в центре города – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Лето пока продолжается, и в предстоящие выходные можно нескучно и с пользой провести время на открытом воздухе – узнать, где мыли золото в Екатеринбурге, поиграть на укулеле и просто посмеяться от души на сеансе массовой смехотерапии.

Для любителей культурного досуга пройдут спектакли и выставки – можно посмотреть на живопись Шнура или увидеть знаменитого «Красного коня». Подборка самых интересных событий предстоящего уикенда – в нашем традиционном обзоре.

Пятничное. Загадки Петрова-Водкина. «Купание красного коня» и не только

Сегодня в залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств открывается выставка, посвященная истории знаменитой ленинградской коллекции Казимиры Константиновны Басевич (1898-1973). Будет показано более 70 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и мебель. Титульной картиной выставки стало «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина. Заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства ЕМИИ Ольга Горнунг рассказала РИА «Новый День», что в картине заложено огромное число смыслов и возможных трактовок. Хотя самое начало ее истории достаточно прозаично: прототипом всадника стал двоюродный брат художника, а изображенный конь – жеребец по имени Мальчик из имения генерала Грекова, где Петров-Водкин в свое время гостил с супругой. Изначально конь был гнедым и никакого тайного смысла в картине не планировалось. Но постепенно из произведения бытового жанра выросло символическое полотно, а конь стал красным. Сам художник после 1917 года говорил, что уловил носившиеся в воздухе революционные идеи. Составить свое впечатление можно на выставке в ЕМИИ, в экспозиции представлены работы и других художников начала прошлого века, входившие в коллекцию Басевич.

Место проведения: Екатеринбургский музей изобразительного искусства (ул. Воеводина, 5).

Вход: 100-250 рублей.

«Колымские рассказы» Шаламова – в Ельцин-центре

Театральная платформа Ельцин-центра сегодня откроет двери любителям спектаклей для размышлений. «Колымские рассказы» Варлама Шаламова в инсценировке Ярославы Пулинович поставил режиссер Алексей Забегин. Спектакль – участник программы «Маска плюс» фестиваля «Золотая маска» и офф-программы санкт-петербургской премии для молодых «Прорыв».

«Колымские рассказы» – цикл одного из самых пронзительных писателей советского времени Варлама Шаламова. Это очень страшное и очень честное повествование о людях, переживших ужасы сталинских лагерей. О том, как умирали от голода, как предавали и оказывались преданными, как сохраняли и как теряли в одночасье человеческое достоинство, превращаясь в загнанных в угол животных, и о том, как холодными колымскими ночами, лежа на пропитавшихся мочой и вшами нарах, твердили стихи, заученные когда-то наизусть. По признанию самого Шаламова, именно стихи – Гумилева, Цветаевой, Пастернака помогли ему выжить в этой нечеловеческой системе, на диких сорокоградусных морозах, среди урок и конвоиров, которые, в сущности, есть одно и то же.

Такой спектакль не для всех – установлено возрастное ограничение 18+. Рассказы Шаламова – и о том, как урки резали и ели людей, и о том, как расстреливали без суда и следствия, и о том, как люди оставались людьми.

Место проведения: Ельцин-центр, Театральная платформа, аудитория 510.

Вход: 300 рублей.

«Уральский Клондайк» в центре Екатеринбурга – нескучная история города

11 августа музей «Литературная жизнь Урала XIX века» проведет экскурсию, посвященную «золотой лихорадке» на Урале. В начале XIX века прямо в центре Екатеринбурга старатели, бродяги и просто люди, решившие попытать свою удачу, мыли золото в местных небольших реках: Мельковке, Основинке, Малаховке, Акулинке, Ольховке.

Участники экскурсии пройдут по набережной Городского пруда от устья реки Мельковки до реки Ольховки, узнавая по пути легенды старого Екатеринбурга, необычные истории привычных зданий и городских улиц. Начало экскурсии в 15 часов.

Место проведения: музей «Литературная жизнь Урала XIX века», ул. Толмачева, 41.

Вход: взрослые – 300 руб., льготный (дети, студенты, пенсионеры) – 200 руб.

Сеанс смехотерапии для всех

В субботу на Плотинке в 11 часов состоится сеанс массовой смехотерапии. Здесь можно будет совершенно бесплатно и легально получить заряд бодрости и оптимизма на весь день, говорят организаторы.

Длиться сеанс массовой смехотерапии будет около 40 минут. От участников требуется личное присутствие и следование указаниям проводящего смехотерапию.

Место проведения – Плотинка, около родонитового монолита (большой камень).

Вход: бесплатно.

Не петь, а рисовать – выставка живописи Шнура

Творческая энергия лидера группы «Ленинград» постоянно требует новых воплощений. Это не только концерты и клипы – екатеринбуржцы могут познакомиться с живописью и инсталляциями Сергея Шнурова. Выставку его работ проводит Екатеринбургская галерея современного искусства.

Насмешливая мораль выставки в том, что современный человек живет брендами и полностью идентифицирует себя с ними. На выставке можно увидеть портрет Земфиры, вытканный на ковре уфимскими бабушками, памятник девушке с айфоном, и другие, по мнению автора, популярные бренды конца XX – начала XXI века.

Место проведения: Екатеринбургская галерея современного искусства, ул. Красноармейская, 32.

Вход: от 300 руб.

Сыграй на блохе – фестиваль укулеле в городском саду

В эту субботу в саду Вайнера пройдет фестиваль укулеле – маленьких гавайских гитар. Этот четырехструнный инструмент завораживает не только забавным названием – в переводе с гавайского оно означает «скачущая блоха».

Гитары можно будет трогать, брать в руки и пробовать играть. Под руководством мастеров можно разучить и сыграть свою первую мелодию.

Гостей фестиваля также ждут захватывающие истории появления инструмента, живое исполнение от лучших укулелистов Екатеринбурга, розыгрыши и викторины. У каждого есть шанс стать обладателем настоящей укулеле от Moroz Music, сфотографироваться со «скачущей блохой» получить ценные памятные подарки.

Место проведения: сад Вайнера, ул. Первомайская, 11.

Вход свободный.

Сады в ритмах джаза и вальсе дождя – фестиваль ландшафтного искусства впервые в Екатеринбурге

В субботу в сквере напротив Дворца молодежи можно будет насладиться прекрасными садами – здесь откроется первый Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофера». Привычная зеленая территория превратится в десять садов, по которым авторы проектов проведут экскурсии для посетителей фестиваля. Тема фестиваля – «Музыка сада». На Урале такой фестиваль проводится впервые, его участников – создателей садов отбирали с 1 сентября 2017 года до 25 февраля 2018-го. Названия проектов, которые реализованы в сквере, – очень романтичные: «Колыбельная», «Шкатулка с секретом», «В ритмах прохладного джаза». На площадке фестиваля можно не только насладиться видами прекрасных садов – в течение всех дней работы «Атмосферы» будут проходить экскурсии, лекции, семинары для профессионалов и любителей. Организована детская зона – с мастер-классами и занятиями для детей.

Программа лекций и мастер-классов на сайте фестиваля.

Место проведения: сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Московской.

Вход: от 300 руб.

Праздник строителей в ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха в эту субботу будут отмечать День строителя. В программе – мотошоу, фуд-корт-шоу, профессиональные мастер-классы и концерт с участием IOWA. Завершится праздник фейерверком.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход свободный.

Тетербол, флорбол, цигун – фестиваль спорта в парке ТЦ «Радуга»

В субботу в «Радуга-парке» устроят настоящий праздник веселого спорта и полезного отдыха. Желающие могут потренироваться – в программе не только всем знакомые фитнес и йога, но, например, сухое плавание. Дети могут посоревноваться в гонках на роликах, покататься на беговелах, поиграть в мини-футбол и флорбол. Для всех – спортивные развлечения: стрельба из лука, бадминтон, батут, тетербол. У сцены можно поучаствовать в конкурсах и выиграть призы от спортивного магазина.

Место проведения: ТРЦ «Радуга Парк» (ул. Репина, 94).

Вход свободный.

Необычный Чехов и «Морозко» летом

«Коляда-театр» открыл новый сезон и в эти выходные ждет и взрослых и детей.

В субботу в 11 часов покажут «Морозко» – красочный спектакль с юмором и иронией для детей от 3 лет. Для взрослых вечером в субботу – «Король Лир».

А в воскресенье можно посмотреть «неклассичную классику». «Вишневый сад» в постановке Коляды – это не размеренное, постепенно приходящее к конфликту повествование. «Если драка – то до крови, если плакать – то навзрыд, а гулять – так гулять, не думая о том, что надо бы взяться за дело. Пьянство показано здесь как средство от несчастий: либо пей, либо сойдешь с ума от горя или нервные судороги заработаешь», – говорится в описании спектакля. Высокий эмоциональный накал постановки проявляется в постоянных переглядываниях, перепихиваниях и пританцовываниях героев. Увидеть «гротескного Чехова», посмеяться до слез, поразмыслить о России времен Антона Павловича и наших дней – беспроигрышный вариант, чтобы хорошо завершить выходные.

Место проведения: «Коляда-театр».

Начало в 18:30.

Вход: 450 рублей.

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