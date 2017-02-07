Единороссы определились с датой праймериз

Публикации за 07.02.17

Партия «Единая Россия» проведет предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы депутатов в региональные парламенты (праймериз) 28 мая, заявил заместитель секретаря генсовета партии, зампред Госдумы РФ Сергей Неверов в ходе выездного заседания фракции единороссов.

Как сообщает пресс-служба партии, он также отметил, вчера встречался с председателем партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым. По его словам, они обсудили широкий круг вопросов, в том числе по новым партийным проектам, бессрочном продлении приватизации жилья для всех, уточнил Неверов.

Москва, Иван Гридин

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