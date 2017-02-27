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Выборы

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Публикации за 27.02.17

Послабления для кандидатов: ЕР дала «добро» на участие в праймериз людям с судимостью

Послабления для кандидатов: ЕР дала «добро» на участие в праймериз людям с судимостью

Партия «Единая Россия» разрешила кандидатам с судимостью участвовать в предварительном голосовании (праймериз), которое состоится в мае 2017 года. Послабление действует в отношении праймериз по отбору кандидатов в депутаты региональных законодательных собраний и городских дум. Теперь руководство региональных ячеек ЕР будет самостоятельно принимать решения по продвижению ранее осужденных за преступления претендентов на депутатские мандаты, сообщает газета

Издание отмечает, что в этом году региональным отделениям «Единой России» предложат самим оценить «морально-нравственный аспект» претендентов, а затем решить, дискредитирует ли партию в целом участие в праймериз судимого кандидата. В ЕдРе предполагают, что такие случаи будут единичными. Напомним, год назад «Единая Россия» запретила выдвигаться кандидатам даже со снятой и погашенной судимостью, хотя это разрешено законодательством.

Прием заявок на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов ЕР в депутаты региональных заксобраний и гордум стартовал 26 февраля 2017 года. Документы принимаются до 27 апреля, после чего в течение месяца пройдут дебаты. Сами праймериз намечены на 28 мая. Победителей на предварительном голосовании ЕдРо выдвинет на выборы депутатов шести заксобраний и 11 гордум административных центров регионов, назначенных на 10 сентября. Кандидатов в губернаторы посредством праймериз в «партии власти» отбирать не будут.

Напомним, что итогам выборов в Госдуму в сентябре 2016 года в нижнюю палату российского парламента прошли 10 ранее судимых кандидатов.

Москва, Светлана Петрова

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