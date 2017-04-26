ЦИК предложила способы голосования «не по прописке» / Вопросы у экспертов вызвали специальные марки-наклейки

Публикации за 26.04.17

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила механизмы для голосования граждан по месту пребывания. ЦИК предложил два варианта: заблаговременно подать письменное заявление в комиссию по месту пребывания, либо прикрепиться к любому участку через сайт госуслуг. Наработки ЦИКа учтут ко второму чтению законопроекта о выборах президента в Госдуме. Он предусматривает отмену открепительных удостоверений на выборах.

«У нас с Минкомсвязью есть договоренность о том, что мы используем возможности этого сайта (госуслуг – прим. ред.), чтобы человек мог подать заявление (о смене избирательного участка – прим. ред.)», – сообщил зампред ЦИКа Николай Булаев. По его данным, на госуслугах зарегистрированы 30 млн пользователей. Он также подчеркнул, что единственный документ, который понадобится прикрепившемуся избирателю в день голосования, – паспорт, пишет «Коммерсантъ».

Во-вторых, подать заявление можно будет и в письменном виде в территориальный избирком (ТИК) в период от 45 до 5 дней до дня голосования. За десять дней заявление примут в участковой комиссии. Для приезжих из других регионов можно будет обратиться в избирком до 17:00 субботы перед днем голосования. Открепление будет происходить с помощью специальной марки, которую наклеят на заявление избирателя. Ее корешок в день выборов оторвут на участке при выдаче бюллетеня, чтобы исключить возможность повторного голосования.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в ведомстве рассматривают возможность установить такое правило для приграничных регионов. «Чтобы у нас не было никаких автобусов с избирателями из Калужской области в Москву, из Москвы – в Подмосковье. Этого не будет, мы отметаем любую возможность, сейчас мы это прорабатываем»,– сказала она, добавив, что отмена принципа голосования по месту «прописки» может дополнительно привести на избирательные участки от 5 млн до 20 млн граждан.

Впрочем, система с марками вызывает много вопросов у специалистов. «Человек получит бланк без указания участка, а марку можно наклеивать и переклеивать, нет контроля за оборотом документов. Реально этим механизмом – подачей за пять дней – может воспользоваться очень небольшая группа людей, в основном это лишь поле для злоупотребления», – отметил специалист по избирательному праву Аркадий Любарев.

Москва, Иван Гридин

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