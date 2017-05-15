Госдуме предложат сажать на 5 лет «карусельщиков» на выборах

Публикации за 15.05.17

В Госдуме обсуждают проект поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих реальное лишение свободы за нарушения на выборах. В случае принятия законопроекта, за незаконную выдачу и получение бюллетеней на выборах, если нарушение совершено группой лиц по предварительному сговору, злоумышленникам будет грозить до 5 лет колонии.

Такой вариант поправок в УК обсуждают главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, пишет газета «Известия». По их словам, законопроект может быть внесен в Госдуму после получения отзывов из Верховного суда и правительства.

По словам председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, сейчас уголовная ответственность предусмотрена за ряд нарушений избирательного законодательства: например, фальсификацию итогов голосования или фальсификацию избирательных документов. В то же время за незаконную выдачу или незаконное получение избирательного бюллетеня предусмотрена только административная ответственность, напомнил он.

Председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников в свою очередь пояснил, что предлагается предусмотреть наказание как для членов избиркомов, так и для тех, кто незаконно голосовал. «По принципу коррупционности – для тех, кто дал, и для тех, кто взял», – объяснил Крашенинников. Он также отметил, что возможны различные санкции – как штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, так и принудительные работы.

Крашенинников также добавил, что обсуждается и вариант наказания в виде лишения свободы до пяти лет, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. Такая мера будет грозить организаторам так называемых каруселей на выборах, когда граждан возят по участкам и дают голосовать по несколько раз.

Москва, Иван Гридин

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