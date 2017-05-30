Петербуржцы отсудили у России 38 тысяч евро по делу о вбросах на выборах в Госдуму

Публикации за 30.05.17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге удовлетворил иск против Российской Федерации и обязал ее выплатить компенсацию в размере 38 тыс. евро за нарушения на выборах в Государственную Думу в 2011 году. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Исковое заявление подали 11 жителей Санкт-Петербурга, в числе которых были депутаты от партии «Справедливая Россия» и наблюдатели на выборах. Они пожаловались в ЕСПЧ на то, что итоги голосования на нескольких участках были сфальсифицированы, но их обращения в избирком и прокуратуру не привели к пересчету голосов как того требует законодательство. Два истца также утверждали, что власти пытались отговорить их от подачи заявлений в Страсбургский суд, что нарушает статью 34 (право на индивидуальное ходатайство). Два истца позднее отозвали свои жалобы.

Суд признал наличие нарушений при подсчете голосов избирателей и признал несоответствием закону отсутствие полноценного рассмотрения жалоб истцов. По решению ЕСПЧ, четырем истцам будут выплачены по 7,5 тыс. евро компенсации. Помимо этого еще 8 тыс. евро будет выделено петербуржцам на оплату судебных расходов.

Напомним, что на выборах 2011 года «Единая Россия» набрала 49,32% голосов, КПРФ – 19,19%, ЛДПР – 11,67%, «Справедливая Россия» – 13,24%. Подозрения в фальсификации итогов голосования привели к массовым акциям протеста.

Следователи возбудили 26 уголовных дел по фактам нарушений на выборах в Госдуму шестого созыва, состоявшихся 4 декабря 2011 года. По данным ведомства, были выявлены нарушения по статьям «воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», «фальсификация избирательных документов» и «фальсификация итогов голосования». «Основные нарушения связаны с вбросом бюллетеней, подкупом избирателей, принуждением к голосованию»,– отмечали в СК РФ.

Москва, Страсбург, Светлана Петрова

Москва, Страсбург. Другие новости 30.05.17

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