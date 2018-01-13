17 человек на 1 место: прием документов от претендентов на пост президента РФ завершен

На пост президента России претендуют 17 человек, 53 заявившим о президентских амбициях в участии в предвыборной гонке отказано.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 7 января завершился прием документов от самовыдвиженцев, а 12 января в 24:00 по московскому времени истек срок подачи в ЦИК России документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями.
Всего в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента Российской Федерации, от 70 человек: 24 шли от политических партий, 46 выдвигались самостоятельно.
ЦИК России зарегистрировала уполномоченных представителей 14 политических партий и 3 группы избирателей, созданные в поддержку самовыдвиженцев.
Представителям трех политических партий («Женский Диалог», «Партия Малого Бизнеса России», «Народ против коррупции») отказано в регистрации уполномоченных представителей в связи с нарушениями при проведении съездов, кандидат от «Социал-демократической партии России» сам отказался от дальнейшего участия в выборах. Двенадцати самовыдвиженцам отказано в регистрации групп поддержки из-за нарушений избирательного законодательства.
На сегодняшний день список претендентов на пост президента России выглядит так:
Самовыдвиженцы
- Владимир Михайлов
- Владимир Путин
- Александр Чухлебов
От политических партий
- Эльвира Агурбаш (Альянс зеленых)
- Сергей Бабурин (Российский общенародный союз)
- Антон Баков (Монархическая партия)
- Екатерина Гордон (Партия «Добрых дел»)
- Павел Грудинин (КПРФ)
- Владимир Жириновский (ЛДПР)
- Михаил Козлов (Партия Социальной Защиты)
- Наталья Лисицына (Партия «РОТ ФРОНТ»)
- Станислав Полищук (Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу)
- Ксения Собчак (Гражданская инициатива),
- Максим Сурайкин (Коммунисты России)
- Борис Титов (Партия РОСТА),
- Роман Худяков («ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/»)
- Григорий Явлинский (ЯБЛОКО).
Кандидатами в президенты РФ уже зарегистрированы Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Остальные претенденты до 31 января должны предоставить в ЦИК подписи поддерживающих их избирателей: по 100 тысяч для кандидатов от партий, по 300 тысяч для самовыдвиженцев. Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 12.01.18
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