российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 13 января 2018, 08:52 мск

Выборы

17 человек на 1 место: прием документов от претендентов на пост президента РФ завершен

На пост президента России претендуют 17 человек, 53 заявившим о президентских амбициях в участии в предвыборной гонке отказано.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 7 января завершился прием документов от самовыдвиженцев, а 12 января в 24:00 по московскому времени истек срок подачи в ЦИК России документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

Всего в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента Российской Федерации, от 70 человек: 24 шли от политических партий, 46 выдвигались самостоятельно.

ЦИК России зарегистрировала уполномоченных представителей 14 политических партий и 3 группы избирателей, созданные в поддержку самовыдвиженцев.

Представителям трех политических партий («Женский Диалог», «Партия Малого Бизнеса России», «Народ против коррупции») отказано в регистрации уполномоченных представителей в связи с нарушениями при проведении съездов, кандидат от «Социал-демократической партии России» сам отказался от дальнейшего участия в выборах. Двенадцати самовыдвиженцам отказано в регистрации групп поддержки из-за нарушений избирательного законодательства.

На сегодняшний день список претендентов на пост президента России выглядит так:

Самовыдвиженцы

  • Владимир Михайлов
  • Владимир Путин
  • Александр Чухлебов

От политических партий

  • Эльвира Агурбаш (Альянс зеленых)
  • Сергей Бабурин (Российский общенародный союз)
  • Антон Баков (Монархическая партия)
  • Екатерина Гордон (Партия «Добрых дел»)
  • Павел Грудинин (КПРФ)
  • Владимир Жириновский (ЛДПР)
  • Михаил Козлов (Партия Социальной Защиты)
  • Наталья Лисицына (Партия «РОТ ФРОНТ»)
  • Станислав Полищук (Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу)
  • Ксения Собчак (Гражданская инициатива),
  • Максим Сурайкин (Коммунисты России)
  • Борис Титов (Партия РОСТА),
  • Роман Худяков («ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/»)
  • Григорий Явлинский (ЯБЛОКО).

Кандидатами в президенты РФ уже зарегистрированы Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Остальные претенденты до 31 января должны предоставить в ЦИК подписи поддерживающих их избирателей: по 100 тысяч для кандидатов от партий, по 300 тысяч для самовыдвиженцев. Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.01.18

От 0 до 2000 – сколько подписей удалось собрать свердловским штабам кандидатов в президенты. / «Мы не в Америке»: Грудинин расцеловал Памфилову после регистрации кандидатом в президенты (ФОТО). / Сельчане накануне выборов: кто решит их проблемы: президент, Госдума или местные власти (ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Выборы, Политика,

Новости партнеров