17 человек на 1 место: прием документов от претендентов на пост президента РФ завершен

На пост президента России претендуют 17 человек, 53 заявившим о президентских амбициях в участии в предвыборной гонке отказано.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 7 января завершился прием документов от самовыдвиженцев, а 12 января в 24:00 по московскому времени истек срок подачи в ЦИК России документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

Всего в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента Российской Федерации, от 70 человек: 24 шли от политических партий, 46 выдвигались самостоятельно.

ЦИК России зарегистрировала уполномоченных представителей 14 политических партий и 3 группы избирателей, созданные в поддержку самовыдвиженцев.

Представителям трех политических партий («Женский Диалог», «Партия Малого Бизнеса России», «Народ против коррупции») отказано в регистрации уполномоченных представителей в связи с нарушениями при проведении съездов, кандидат от «Социал-демократической партии России» сам отказался от дальнейшего участия в выборах. Двенадцати самовыдвиженцам отказано в регистрации групп поддержки из-за нарушений избирательного законодательства.

На сегодняшний день список претендентов на пост президента России выглядит так:

Самовыдвиженцы

Владимир Михайлов

Владимир Путин

Александр Чухлебов

От политических партий

Эльвира Агурбаш (Альянс зеленых)

Сергей Бабурин (Российский общенародный союз)

Антон Баков (Монархическая партия)

Екатерина Гордон (Партия «Добрых дел»)

Павел Грудинин (КПРФ)

Владимир Жириновский (ЛДПР)

Михаил Козлов (Партия Социальной Защиты)

Наталья Лисицына (Партия «РОТ ФРОНТ»)

Станислав Полищук (Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу)

Ксения Собчак (Гражданская инициатива),

Максим Сурайкин (Коммунисты России)

Борис Титов (Партия РОСТА),

Роман Худяков («ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/»)

Григорий Явлинский (ЯБЛОКО).

Кандидатами в президенты РФ уже зарегистрированы Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Остальные претенденты до 31 января должны предоставить в ЦИК подписи поддерживающих их избирателей: по 100 тысяч для кандидатов от партий, по 300 тысяч для самовыдвиженцев. Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.01.18

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