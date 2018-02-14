ЦИК попросил «Первый канал» отложить показ фильма о Путине до конца выборов «Телеканалу нужно действовать осмотрительно»

Центризбирком РФ предложил «Первому каналу» прекратить повторный показ фильма режиссера Оливера Стоуна «Путин» и продолжить его после завершения голосования на выборах президента России. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на сегодняшнем заседании комиссии. Напомним, что премьера фильма состоялась на «Первом канале» в июне прошлого года. Снова показать ленту телеканал решил с 12 по 15 февраля. Сегодня вечером в эфир должна была выйти третья серия документального фильма.

«Предложить Первому каналу рассмотреть доводы и отложить дальнейший показ документального фильма «Путин» до окончания голосования на выборах президента РФ 18 марта, показать оставшиеся серии после избирательной кампании», – цитирует Памфилову РИА «Новости».

В то же время руководитель Центризбиркома отметила, что фильм Стоуна не содержит призывов голосовать за или против кандидата, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата, а в действиях «Первого канала» нет агитационной цели.

Тем не менее, указала Памфилова, в период президентской выборной кампании «Первому каналу» «необходимо действовать с должной степенью осмотрительности», чтобы не возникало вопросов по поводу того, как идет избирательная кампания, сообщают «Ведомости». Глава ЦИК добавила, что такие вопросы возникают, если судить по поступающим в Центризбирком обращениям.

Ранее Эмилия Слабунова, глава партии «Яблоко», выдвинувшей кандидатом в президенты Григория Явлинского, обратилась в ЦИК с требованием запретить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, поскольку это, полагают в партии, является незаконной предвыборной агитацией. В «Яблоке» отмечают, что фильм демонстрируется до начала разрешенного срока агитации в СМИ. «Прошу принять установленные законом меры по предотвращению указанного нарушения требований к ведению предвыборной агитации В.В.Путина в СМИ», – заявила Слабунова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг показа фильма Стоуна, заявил, что Кремль не вправе каким-либо образом вмешиваться в редакционную политику телеканалов и не делает этого.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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