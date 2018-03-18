Жительница Приморья скончалась сразу после голосования на выборах президента

Избирательница в селе Кролевцы Приморского края умерла сразу после того, как проголосовала на президентских выборах.

По данным портала Deita.ru, женщине было 70 лет. Она сделала свой выбор, села в автомобиль, в котором и скончалась.

Ранее стало известно о смерти избирателя в Уфе. 68-летний мужчина неожиданно почувствовал себя плохо и упал на пол. Прибывшая по вызову скорая помощь констатировала его смерть.

В Санкт-Петербурге медикам пришлось на каталке вывозить с избирательного участка пожилую женщину, передает MR7.ru.

Кроме того, в Северной столице 33 человека пожаловались на то, что не нашли себя в списках избирателей. По их словам, людей вычеркнули по причине смерти.

Тем временем, жительница Барнаула, которую в списках избирателей нашли и вручили бюллетень, решила оставить документ себе, сообщили в МВД РФ по Алтайскому краю. После того как женщине объяснили, что это считается нарушением, избирательница лишь заявила, что собиралась взять бюллетень на память.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 18.03.18

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