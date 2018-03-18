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Воскресенье, 18 марта 2018, 14:35 мск

Выборы

Первое ЧП на выборах: избиратель замертво упал на участке в Уфе

В Уфе во время голосования на выборах президента РФ скончался пожилой мужчина.

Инцидент произошел на участке №32 в микрорайоне «Инорс». По данным минздрава Башкирии, 68-летний избирателю неожиданно стало плохо и он упал на пол. Прибывшая по вызову скорая помощь констатировала смерть мужчины, передает «Интерфакс». Отмечается, что медики приехали через 6 минут после поступления звонка.

Причина смерти пенсионера устанавливается.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 18.03.18

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