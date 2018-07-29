Выборами в Кемеровской области займется Генпрокуратура: избирательные комиссии оказались недееспособными

В Кемеровской области разгорается предвыборный скандал. Предприниматель Олег Мальцев, ставший известным после того, как летом прошлого года предложил Аману Тулееву уйти в отставку, намерен обратиться в Генпрокуратуру с требованием заставить местную избирательную комиссию действовать в рамках закона.

На выборах в Совет народных депутатов Кузбасса Мальцев идет в качестве самовыдвиженца. Предприниматель представил в окружной избирком подписи избирателей в свою поддержку, однако руководство ОИК отказалось их проверять, сославшись на выходные дни. Инцидент произошел в Ленинск-Кузнецке.

«В Ленинске-Кузнецком один из самостоятельных кандидатов – Мальцев Олег Геннадьевич – представил в соответствующую окружную избирательную комиссию №10, расположенную в здании администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, более 3000 подписей своих избирателей, поддержавших его выдвижение для участия в выборах. Однако, когда кандидат стал предлагать провести избирательные процедуры, предусмотренные федеральным законодательством и нормативными актами Избирательной комиссии Кемеровской области, а именно выборочную проверку подписей граждан в поддержку своего самовыдвижения, один из руководителей Ленинск-Кузнецкой окружной избирательной комиссии отказал, сославшись на то, что члены рабочей группы отдыхают», – говорится в обращении, которое поступило в редакцию РИА «Новый День».

В результате члены рабочей группы так и не собрались на заседание, прибывшие на место представители правоохранительных органов не приняли мер к восстановлению законных прав кандидата, а представитель избирательной комиссии просто представил объяснения и проигнорировал выполнение законных требований кандидата в депутаты Мальцева.

«На руках у кандидата осталось письменное уведомление, в котором представитель Окружной избирательной комиссии письменно указала на невозможность исполнения установленного порядка и перенесла выполнение законных требований гражданина, предусматривающих его право на участие в выборах в Кемеровской области на законных основаниях», – говорится в заявлении Мальцева.

Предприниматель также заявил, что намерен активно защищать свои конституционные права, в том числе с привлечение внимания к этому вопросу на федеральном уровне и в Генеральной прокуратуре РФ.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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