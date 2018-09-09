Движение «Голос» заявило о нарушениях на выборах

Движение «Голос» рассказало о количестве нарушений в ходе единого дня голосования в России. Сегодня, 9 сентября, в ходе наблюдения за ходом выборов в 34 регионах России, где проходят выборы депутатов Госдумы, губернаторов, региональных парламентов, а также в органы власти муниципалитетов были выявлены нарушения.

Так, на сервис СМС-Штаб организации поступила информация с 232 контрольных УИКов, а на «горячую линию» поступило 200 звонков. При этом специальная консультация юристов понадобилась в 27 случаях, отметили в организации. «На «Карту нарушений» на 10 утра 9 сентября поступило 79 сообщений о возможных нарушениях из 24 регионов страны. За время кампании поступило 429 сообщений. Больше всего сообщений – 290, – поступило по региональным выборам. Следующие в рейтинге проблемных стали местные выборы – 167 сообщений. По проблемам с федеральными выборами поступило всего 12 сообщений», – заявили в организации.

Там отмечают, что наибольшее беспокойство вызывает административная мобилизация избирателей. В частности, поступали сообщения о якобы имевшим место случаях принуждения учащихся, сотрудников и подчиненных к голосованию, в том числе, с использованием «мобильного избирателя». По данным организации, накануне и в день голосования поступали сообщения о «прикреплении» избирателей к участкам в подмосковных садоводческих товариществах помимо их воли.

Сообщения о подвозе избирателей и контроле за их участием в голосовании поступили из Алтайского края, Иркутской, Новосибирской, Свердловской областей, Хабаровского края. Например, в Екатеринбурге возле избирательный участков появились «волонтёры», которые контролируют явку путем сбора у бюджетников выданных им открыток и выдачи в обмен магнитиков. Стоят прямо у входа в здания, где располагаются помещения для голосования.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.09.18

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