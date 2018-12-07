ЦИК предлагает регистрировать кандидатов на выборы через МФЦ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) изучает возможность регистрации кандидатов на выборах на сайте государственных услуг, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в системе избирательных комиссий.

«Приходишь как обычный гражданин с документами, а комиссия или МФЦ тебе оказывает услугу по выдвижению», – объяснил идею один из источников издания. По словам близкого к Госдуме собеседника, эта инициатива исходит от Центризбиркома, а его глава Элла Памфилова идею поддерживает. В данный момент над предложением работает специальная группа при ЦИК.

По словам источника издания в администрации президента, предложения интересны, но идею следует «детально проработать». Памфилова в комментарии газете назвала новые идеи вопросом «не одного месяца». «Мы надеемся, что предложенные варианты облегчат возможности кандидатов и голосующих», – отметила глава ЦИК.

Собеседник газеты в системе избирательных комиссий назвал предложения по онлайн-голосованию и выдвижению «началом революции». «Если процедура выдвижения и регистрации кандидата превратится в государственную услугу, то и все судебные вычистки по сданным документам уйдут в прошлое», – считает он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.12.18

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