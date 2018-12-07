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Пятница, 7 декабря 2018, 09:54 мск

Новости Выборы

ЦИК предлагает регистрировать кандидатов на выборы через МФЦ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) изучает возможность регистрации кандидатов на выборах на сайте государственных услуг, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в системе избирательных комиссий.

«Приходишь как обычный гражданин с документами, а комиссия или МФЦ тебе оказывает услугу по выдвижению», – объяснил идею один из источников издания. По словам близкого к Госдуме собеседника, эта инициатива исходит от Центризбиркома, а его глава Элла Памфилова идею поддерживает. В данный момент над предложением работает специальная группа при ЦИК.

По словам источника издания в администрации президента, предложения интересны, но идею следует «детально проработать». Памфилова в комментарии газете назвала новые идеи вопросом «не одного месяца». «Мы надеемся, что предложенные варианты облегчат возможности кандидатов и голосующих», – отметила глава ЦИК.

Собеседник газеты в системе избирательных комиссий назвал предложения по онлайн-голосованию и выдвижению «началом революции». «Если процедура выдвижения и регистрации кандидата превратится в государственную услугу, то и все судебные вычистки по сданным документам уйдут в прошлое», – считает он.

Москва, Иван Гридин

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