Выборы губернатора Приморья: фейки и высокая явка

Сегодня жители Приморья выбирают губернатора. Как следует из данных краевой избирательной комиссии, явка избирателей в 15:00 местного времени (8:00 мск) составила почти 30%, что превышает осеннюю активность граждан. При этом в Центризбиркоме заверяют, что голосование проходит без серьезных эксцессов – большинство сообщений о нарушениях оказались фейками.

Повторные губернаторские выборы были назначены после того, как в конце сентября итоги предыдущей кампании были отменены. Сейчас на пост губернатора претендуют четыре кандидата: Андрей Андрейченко от ЛДПР, Олег Кожемяко, который был назначен президентом РФ Владимиром Путиным исполняющим обязанности главы региона, Алексей Тимченко от «Партии роста» и Роза Чемерис («За женщин России»).

Комментируя ход голосования, член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Шевченко отметил, что выборы сопровождаются фейковыми вбросами.

«Мы наблюдаем вбросы фейковой информации о якобы нарушениях на выборах. Например, на карте нарушений «Голоса» была информация, что билборд за кандидата Олега Кожемяко висел в день тишины в 30 метрах от избирательного участка. Выехали на место, там никакого билборда нет – все снято, как и положено по закону», – сказал Шевченко в комментарии РИА «Новости».

Представитель ЦИК также отметил, что комиссия начала изучать информацию о скупке голосов избирателей на одном из участков Владивостока. «Мы сейчас этот вопрос получили из СМИ и этот вопрос пытаемся прояснить, уточнить, чтобы и вас проинформировать рассказать, что было»,– сообщил Шевченко и уточнил, что полиция уже начала проверку этих данных.

В целом, по его словам, выборы проходят организованно и без эксцессов – ЦИК отмечает высокую явку, которая превышает показатели при проведении первого и второго тура на сентябрьских выборах. При этом пока в избирательную комиссию Приморского края пока не поступило ни одной официальной жалобы. «Были обращения, вопросы по голосованию, но жалоб нет», – подчеркнул Шевченко (цитата по РИА «Новости»).

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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