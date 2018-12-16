Выборы губернатора Приморья: интрига провалилась – Кожемяко получает большинство голосов

В Приморье завершилось голосование на губернаторских выборах. Судя по первым данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, лидером является временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко, за которого отдали голоса 64,64% избирателей после подсчета 23,84% протоколов участковых избирательных комиссий.

Второе место, согласно предварительным данным, занимает Андрей Андрейченко от ЛДПР. За него проголосовали 22,98% жителей региона. Остальные претенденты на пост губернатора Приморья пока получают менее 5% голосов. В частности, Розу Чемерис от партии «За женщин России» поддержали 3,85% избирателей, Алексея Тимченко от «Партии роста» – 4,68%.

Источник: сайт ЦИК РФ

По оценке ЦИК, которая ранее озвучивалась в прессе, повторные выборы губернатора в Приморье прошли организованно, без эксцессов, избиратели голосовали активнее, чем на досрочных выборах губернатора региона в сентябре. К избирательным урнам в этот раз пришли почти 40% граждан, обладающих правом волеизъявления.

Стоит отметить, что к кампании не был допущен фаворит сентябрьских выборов – кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. На этот раз власти не позволили пройти ему муниципальный фильтр, хотя фаворит нынешней предвыборной гонки обещал содействие.

После осеннего поражения кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы Приморья Андрей Тарасенко ушел в отставку, а его место занял возглавлявший Сахалинскую область Олег Кожемяко. Он решил идти на выборы в качестве самовыдвиженца, публично отмежевавшись от «Единой России». В то же время президент РФ Владимир Путин оказывал ему всестороннюю поддержку, в том числе с переносом столицы Дальневосточного округа во Владивосток.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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