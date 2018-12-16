Выборы губернатора Приморья: безоговорочная победа Кожемяко оказалась под вопросом

Подсчет голосов на выборах губернатора Приморья может преподнести сюрприз: временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко теряет преимущество по отношению к своему конкуренту из ЛДПР Андрею Андрейченко. Судя по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, разрыв между лидерами кампании продолжает сокращаться.

После обработки результатов голосования с 88,91% избирательных участков, Кожемяко набирает 60,72% голосов, Андрейченко – 25,98%, хотя после первых предварительных данных разрыв между конкурентами был более существенный – после подсчета бюллетеней 23,84% у Кожемяко было 64,64% голосов, у либерал-демократа – 22,98%.

В то же время двое других претендентов на пост губернатора Приморья получили поддержку не более 6% избирателей. В частности, за Розу Чемерис от партии «За женщин России» проголосовали 3,86% избирателей, за Алексея Тимченко от «Партии роста» – 5,3%.

Стоит отметить, что к кампании не был допущен фаворит сентябрьских выборов – кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. На этот раз власти не позволили пройти ему муниципальный фильтр, хотя фаворит нынешней предвыборной гонки обещал содействие.

После осеннего поражения кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы Приморья Андрей Тарасенко ушел в отставку, а его место по решению главы государства занял возглавлявший Сахалинскую область Олег Кожемяко. Он решил идти на выборы в качестве самовыдвиженца, публично отмежевавшись от «Единой России». В то же время президент РФ Владимир Путин и его администрация оказывали ему всестороннюю поддержку, в том числе с переносом столицы Дальневосточного округа во Владивосток.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 16.12.18

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