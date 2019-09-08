«Ночь выборов-2019»: ведущие эксперты, игуана Варвара и коты Эллы Памфиловой

Главное политическое шоу России – «Ночь выборов-2019», которое продолжается в эти минуты, отличилось не только жаркими баттлами ведущих экспертов, телемостами с регионами, «круглыми столами» на самые обсуждаемые темы, но и примечательными гостями. Участникам «политического марафона» посчастливилось увидеть домашних котиков главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.

В этот раз организаторы уже четвертого онлайн-марафона сменили формат – «меньше шоу, больше дискуссии», как охарактеризовал его глава оргкомитета, политтехнолог Дмитрий Гусев. «В этот раз в формате для тех, кто в теме – это значит, что мы пригласили сюда не весь политических класс, а только тех, кто делает политическую повестку – то есть политиков, политологов, журналистов, политтехнологов, ну и конечно наших депутатов, чиновников, – отметил Гусев в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День». – Обсуждаем самые горячие темы. Очень много горячих обсуждений, очень круто в пресс-центре, где каждые полчаса проходят брифинги всех партий. Сегодня формат меньше шоу – больше обсуждений, больше дискуссий. Вот это интересно».

В Санкт-Петербурге все «немножко по-другому», отметил он.

Политические баттлы, как и полагается, на ринге – в его углах уже успели побывать такие «политические тяжеловесы», как Михаил Делягин, Евгений Минченко, Георгий Федоров, Павел Данилин и другие. Темы действительно жаркие – нужен ли муниципальный фильтр для кандидатов в депутаты различного уровня, «допускай!» или «недопускай!», имеет ли право на существование «московский протест» – или требовать от власти изменений надо другими путями, и действительно ли будущее за электронным голосованием, или аналоговое не уступит ему свое поле.

Один из самых экстравагантных моментов политического шоу на «Ночи выборов-2019» в Санкт-Петербурге, где игуана Варвара должна была съесть самого слабого кандидата, завершился без скандала. Она сначала заметалась по полю с фамилиями кандидатов, а после того, как ее поймали и успокоили, впала в состояние медитации. «Она в ужасе от питерских выборов, – прокомментировали ведущие. – Главное, чтобы животное осталось живо, а то зоозащитники придут в ужас – как так, пострадала целая игуана, из-за того, что избрали того, кого избрали».

Не обошлось без «изюминок» и в Москве. Около 22 часов в зал торжественно внесли двух пушистых котов – как выяснилось, это домашние любимцы главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, которые пережили вместе с ней нападение преступника с электрошокером. «Вы можете с ними сфотографироваться, – сообщила ведущая, известный политтехнолог Алена Август. – Это те самые котики, которых защищала Элла Александровна, отбиваясь стулом от недруга. Точно так же она будет защищать результаты [выборов]».

Сейчас жаркий политический марафон в Москве продолжается, онлайн-трансляция ведется на его сайте в Интернете.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.09.19

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