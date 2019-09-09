«Жахнула» не всех: «Единая Россия» проиграла все выборы в Хабаровском крае

Партия «Единая Россия» проиграла все выборы в Хабаровском крае. Победу на них одержали представители либерал-демократов. Явка избирателей по краю составила 33,79%.

Выборы главы администрации Комсомольска-на-Амуре выиграл кандидат от ЛДПР Александр Жорник. По информации краевого избиркома, он набрал 55,6% голосов избирателей. Помимо Жорника, в выборах участвовали еще два кандидата – самовыдвиженец, советник директора местного авиазавода Александр Ильин, которого в итоге поддержали 24% горожан, и представитель «Единой России», действующий врио мэра города Алексей Разин, набравший лишь 13% голосов.

В гордуме Комсомольска-на-Амуре ЛДПР получила 24 мандата из 25-ти. Один мандат достался кандидату от КПРФ. Также либерал-демократам ушли 34 из 35-ти мандатов городской думы Хабаровска. Один получил кандидат от «Справедливой России».

Кроме того, как сообщал «Новый День», ЛДПР одержала победу на выборах депутатов в краевую Законодательную думу. У либерал-демократов 56,12% голосов, КПРФ – 17,24%, ЕР – 12,51%. При этом «Единая Россия» проиграла не только по партийным списках, но и во всех одномандатных округах. По одномандатным округам ЛДПР получает 22 мандата, КПРФ один мандат и самовыдвиженец – один мандат.

По одномандатному округу №70, где прошли довыборы депутата Госдумы, победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, набрав 39,13% голосов. Кандидат от КПРФ Николай Платошкин получил 24,67% голосов. Третье место у кандидата от «Единой России» певицы Виктории Цыгановой. Она набрала только 10,68%. Остальные кандидаты получили менее 5% голосов. Всего за думский мандат боролись 10 кандидатов.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись 6015 выборов разного уровня – губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

Ранее сегодня секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя итоги единого дня голосования, заявил, что партия власти «жахнула всех» на выборах 8 сентября, победив во всех регионах, кроме Хабаровского края. «Прогнозы горе-социологов и политологов (о проигрыше партии власти – прим. ред.) рассыпались», – приводит слова политика РБК. Он отметил, что ЕР получает большинство почти во всех законодательных собраниях, причем за счет партийных кандидатов. Турчак уточнил, что партия власти получает больше 60% мест в региональных парламентах и административных центрах без учета самовыдвиженцев. Напомним, что выборы в региональные парламенты прошли в 13 регионах России, в том числе в Москве.

Председатель ЕР, глава правительства РФ Дмитрий Медведев, оценивая итоги выборов, заявил, что «Единая России» сохранила свои лидерские позиции и «остается ведущей политической силой нашей страны».

В свою очередь, руководитель КПРФ Геннадий Зюганов считает, что главный итог прошедших выборов – усиление позиций коммунистов в региональных парламентах.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что удовлетворен победой своих однопартийцев в Хабаровском крае. «На этом примере мы показываем, что если проводить честные выборы, то ЛДПР давно бы победила и стала правящей партией», – заявил политик в эфире «Эха Москвы». По его мнению, за все 30 лет существования партии выборы «были нечестными», и вчерашние не стали исключением. «Зачистили поле, убрали всех конкурентов, подкупили, замордовали и заставили сняться угрозами», – заявил Жириновский.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 09.09.19

Челябинская Дума переходит под новый контроль. / В окружную думу ХМАО проходит кандидат от «Лукойла». / Губернаторские выборы ограничились одним туром: победу одержали все врио и действующие главы регионов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»