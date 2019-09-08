Громкий провал «ЕР» на выборах в Хабаровском крае: по итогам голосования лидирует ЛДПР

В Хабаровском крае представители «Единой России» терпят сокрушительное поражение: парламентская оппозиция в лице ЛДПР и КПРФ лидируют на выборах в региональную Думу и довыборах в нижнюю палату российского парламента. Такие данные, как передает корреспондент РИА «Новый День», озвучены в информационном центре ЦИК РФ.

В частности, на довыборах в Госдуму после подсчета 55% голосов кандидат от ЛДПР Иван Пиляев набирает 39% голосов, на втором месте – член КПРФ Николай Платошкин, за которого проголосовали 24,1% избирателей. Представительница «Единой России» Виктория Цыганова набирает 11,21%.

На выборах депутатов региональной Думы после подсчета 68,9% голосов ЛДПР получает 55,7%, КПРФ – 16,72%, «Единая Россия» – 13,45%. У «Справедливой России» – 3,64%, у «Коммунистов России» – 3,44%.

Примечательно, что сегодня в 21:00 мск на прямых включениях с региональными избирательными комиссиями зампред ЦИК РФ Николай Булаев не дал слово Хабаровску, где партия власти терпит поражение. «Хабаровск, я думаю, уже спит… Я думаю, уже спит», – сказал Булаев. Позже Хабаровск все же вышел на связь.

Ранее днем секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков, комментируя предварительные итоги выборов, отметил, что избиратели действуют достаточно активно. «На 18 часов проголосовало 30,64% жителей Хабаровского края. Если сравнивать с 2014 годом на 18 часов, тогда проголосовали 22,32%. Рост существенный, заметный, можно сказать, что избиратели Хабаровского края проявили гражданскую позицию, несмотря на погодные явления», – сказал он.

В Хабаровском крае в единый день голосования проходили дополнительные выборы депутата Госдумы, выборы депутатов Законодательной думы края, депутатов собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений. Жители Комсомольска-на-Амуре выбирали главу города и новый состав местной думы. В Хабаровске также проходили выборы депутатов городского парламента.

По словам секретаря краевого избиркома, к 18:00 по местному времени (11:00 мск) было принято около 90 обращений о нарушениях. «Обращения поступали по наружной рекламе, представителей избирательных комиссий с правом совещательного голоса не допускают к исполнению своих обязанностей, много бытовых обращений. Грубых нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, нет», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.09.19

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