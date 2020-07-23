ЦИК удалила итоги опроса в Twitter о трехдневном голосовании. Россияне возмущены

Центральня избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала в Twitter опрос, устраивает ли людей многодневное голосование. Абсолютное большинство участников опроса высказались против такого нововведения, после чего итоги голосования были удалены.

О голосовании

Теперь пользователи соцсетей массово интересуются: куда же пропал опрос? «О, видимо, поняли, что голосование в твиттере им сфальсифицировать лень, поэтому просто удалили его», – предположил один из пользователей. «Цирк, где опрос?» – вопрошает другой. На данный момент ЦИК пока никак не отреагировал на случившееся.

Отметим, что Центризбирком запустил опрос после внесения в Госдуму изменений в избирательное законодательство. Они предлагают проводить голосование в течение трех дней, вместо одного.

Москва, Иван Гридин

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