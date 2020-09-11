В России началось трехдневное голосование на выборах разных уровней

В России начался первый день голосования и трех. Более 9 тысяч выборов разных уровней пройдут в 83 субъектах. Ранее Центризбирком предупредил о планируемых в ходе единого дня голосования провокациях.

С 2006 года единый день голосования (ЕДГ) проходит во второе воскресенье сентября. Однако у жителей 41 региона есть возможность проголосовать досрочно, начиная с 11 сентября. Первыми участки открылись на Камчатке (23:00 мск 10 сентября). В Москве сегодня начнется только электронное голосование, а участки будут работать лишь в воскресенье.

Выборы проходят в три дня для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. Впервые такая схема была опробована на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.

13 сентября голосование будет проводиться только на участках. Всего будет задействовано около 56 тысяч избирательных участков. 11 и 12 сентября можно отдать свой голос в специально организованных на придомовых территориях местах.

В частности, состоятся довыборы депутатов Госдумы, выборы 18 губернаторов, депутатов 11 законодательных собраний и депутатов гордум в 22 столицах субъектов.

Москва, Зоя Осколкова

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