Определился фаворит на выборах губернатора Камчатки

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов с большим преимуществом лидирует на выборах главы региона. После обработки 44,3% протоколов он набирает 79,49% голосов, его ближайший преследователь – кандидат от ЛДПР Валерий Калашников получил поддержку лишь 6,47% избирателей, передает РБК со ссылкой на данные ЦИК.

Помимо Солодова и Калашникова на губернаторский пост претендуют Максим Близнюков от Партии роста, Дмитрий Бобровских от «Справедливой России» и Александр Остриков от «Патриотов России».

38-летний Солодов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатки в апреле после отставки Владимира Илюхина.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.09.20

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