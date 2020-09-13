ВЦИОМ назвал вероятного победителя на выборах губернатора Иркутской области

На губернаторских выборах в Иркутской области лидирует врио главы региона Игорь Кобзев. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа по результатам экзитпола, проведенного 11-13 сентября.

Кобзев лидирует с результатом 63,6%, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Опрос проходил на выходе из 150 избирательных участков региона, вопросы о голосовании были заданы 66 381 человеку. Ответить согласились лишь 57,8% респондентов, остальные отказались говорить, за кого отдали голос.

Опрос был проведен по заказу Экспертного института социальных исследований, отметили в ВЦИОМ.

В КПРФ уже заявили, что проводят собственные экзитполы. На сайте партии сообщается, что лидируют два кандидата: Михаил Щапов (КПРФ), Игорь Кобзев (самовыдвиженец, поддержанный «Единой Россией»). При этом партийные сотрудники также столкнулись с тем, что многие избиратели отказываются говорить о своем выборе.

По данным ЦИК РФ, явка на губернаторских выборах в регионе составила 30,33%.

Как сообщает иркутской портал «ЧС инфо», после обработки 0,93% протоколов Игорь Кобзев набрал 61,44%, Михаил Щапов – 18,33%.

Иркутск, Татьяна Дорофеева

Иркутск. Другие новости 13.09.20

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