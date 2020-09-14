«Единая Россия» потеряла большинство в гордумах Томска и Новосибирска

Партия «Единая Россия» потеряла большинство в городских думах Новосибирска и Томска, согласно предварительным результатам голосования, которые приводит «Интерфакс» со ссылкой на систему ГАС «Выборы».

В частности, на выборах горсовета Новосибирска, по предварительным данным, кандидаты от «Единой России» получат 44% мест (22 мандата из 50), в предыдущем созыве у них было 33 места. Выдвиженцы от КПРФ выиграли в восьми округах, на прошлых выборах – в 12. Кандидаты от ЛДПР победили в четырех округах (в прошлом составе совета их было двое).

Также в совет прошли 14 самовыдвиженцев, в том числе пять участников оппозиционной коалиции «Новосибирск-2020», лидером которой является Сергей Бойко, глава местного штаба Алексея Навального. Еще по одному мандату в горсовете достанется членам партий «Зеленые» и «Родина».

В Томске по единому избирательному округу список кандидатов «Единой России» сумел набрать 24,47% голосов. Далее расположились КПРФ (17,55%), «Новые люди» (15,06%), ЛДПР (14,43%), «Справедливая Россия» (11,21%), «Яблоко» (9,17%) и Партия Роста (5,33%).

По итогам обработки 91% бюллетеней по одномандатным округам, в 18 из 27 округов победили либо оппозиционные кандидаты, либо самовыдвиженцы. «Единороссы» смогли одержать верх только в девяти округах.

Таким образом, по предварительным данным, «Единая Россия» получит в томской гордуме лишь 11 мандатов из 37, КПРФ – восемь мест, самовыдвиженцы – шесть, «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Яблоко» – по три, ЛДПР – по два, Партия Роста – одно.

Новосибирск – Томск, Светлана Антонова

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