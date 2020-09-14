«Единая Россия» празднует победу: партия власти побеждает на губернаторских выборах без вторых туров

«Единая Россия» побеждает в первом туре губернаторских выборов во всех субъектах, где участвовали ее кандидаты. Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак уже заявил об «убедительной победе в этом избирательном цикле». В нескольких регионах отмечена высокая явка избирателей – в Татарстане 73,66%, в ЕАО 70,51%, в Краснодарском крае 62,42%, при этом на других территориях выборы явно не пользовались популярностью: например, в Архангельской области проголосовало всего 22,38% избирателей.

Движение «Голос» объявило о получении почти полутора тысяч сообщений о возможных нарушениях в ходе кампании из 59 регионов, и подчеркнуло, что избиркомы намеренно затягивают рассмотрение жалоб, давая возможность комиссиям «правильно замести следы».

Прямые выборы высших должностных лиц прошли в Единый день голосования в 18 субъектах РФ: Коми, Татарстан, Еврейская автономная область, Севастополь, Чувашия, Краснодарский, Камчатский и Пермский края, Архангельская, Ленинградская, Иркутская, Калужская, Костромская, Смоленская, Ростовская, Пензенская, Тамбовская и Брянская области.

Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома, во всех регионах побеждают назначенные ранее врио губернаторов. Так, по результатам обработки 99,38% протоколов в Коми лидирует «самовыдвиженец» Владимир Уйба (73,22% голосов), который был назначен временно исполняющим обязанности главы региона в апреле этого года, на втором месте Андрей Никитин от ЛДПР с 10,82%.

В Татарстане по итогам обработки 98,15% протоколов лидирует с большим отрывом Рустам Минниханов (83,40%), занимающий пока второе место «эсер» Альмир Михеев получает всего 4,87%, и после окончательного подсчета голосов может уступить его «коммунисту России» Альфреду Алиеву – он пока набирает 4,62%.

В Чувашии обработано 98,97% бюллетеней – с 75,64% лидирует Олег Николаев – врио главы республики, назначенный в январе 2020 года. Коммунист Александр Андреев набирает только 10,27%. На Камчатке после обработки 99,68% избирательных бюллетеней 80,51% голосов собрал «самовыдвиженец» Владимир Солодов, назначенный врио в апреле этого года. За ним идет либерал-демократ Валерий Калашников с 6,70%.

Краснодарский край, очевидно, снова возглавит Вениамин Кондратьев, который по итогам обработки 98,73% бюллетеней получает 83,13% голосов избирателей. Коммунист Александр Сафронов получает лишь 8,11%, на третьем месте либерал-демократ Иван Тутушкин с 4,33%.

В Пермском крае также лидирует «самовыдвиженец», назначенный в феврале этого года врио губернатора Дмитрий Махонин – по результатам обработки 99,94% бюллетеней он получает 75,71%. На втором месте коммунистка Ксения Айтакова с 13,62%.

В Архангельской области, которая показала свое отношение к избирательной кампании низким уровнем явки, по итогам обработки 99,90% бюллетеней на первом месте оказался Александр Цыбульский с 69,65%. Второй оказалась «эсер» Ирина Чиркова с 16,91% голосов.

В Брянской области лидирует «единоросс» Александр Богомаз (71,70% после обработки 99,91% бюллетеней), в Калужской – его коллега по партии Владислав Шапша (71,32% по итогам обработки 97,81% бюллетеней). В Иркутской области «самовыдвиженец», врио губернатора Игорь Кобзев получает 60,73%, там обработано 98,81% бюллетеней. Коммунист Михаил Щапов, с которым Кобзеву прочили возможный второй тур, получает 25,59% голосов. В Костромской области с 64,88% лидирует «единоросс» Сергей Ситников (обработано 95,66% бюллетеней), в Пензенской – единоросс Иван Белозерцев (78,72% при 99,91% обработанных бюллетеней).

В Ленинградской области уверенную победу по результатам подсчета голосов одерживает действующий глава региона «единоросс» Александр Дрозденко с 83,61% (обработано 99,90% бюллетеней), на втором месте либерал-демократ Андрей Лебедев, который набирает всего 7,30% голосов.

Действующий губернатор Василий Голубев побеждает в Ростовской области – он получает 65,59% голосов избирателей после подсчета 99,69% бюллетеней, второй результат у коммуниста Евгения Бессонова: 17,60%.

В Смоленской области действующий глава региона Алексей Островский (ЛДПР) получает 56,90% после подсчета 98,86% бюллетеней, за ним с 25,52% следует коммунист Андрей Митрофаненков. Тамбовская область получает губернатором «единоросса» Александра Никитина, который лидирует с большим отрывом (80,17% после подсчета 98,23% бюллетеней), а Севастополь выбрал главой «единоросса» Михаила Развозжаева (85,72%), который был назначен туда врио губернатора в июле прошлого года.

В ЕАО губернатором станет врио главы региона «единоросс» Ростислав Гольдштейн, который получает 82,50% после обработки всех 100% бюллетеней.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал прошедшую кампанию генеральной репетицией выборов в Госдуму-2021, и заявил, что партия с оптимизмом смотрит в будущее. «И те задачи – получение квалифицированного большинства – мы перед собой ставим и будем стремиться их достичь», – цитирует Турчак партийный сайт. При этом в «Единой России» уже заявили о провале технологии «Умного голосования» и подчеркнули, что партия оказалась единственной политической силой, которая оказала россиянам реальную помощь во время пандемии коронавируса. «Сколько из них в результате получили или получат мандаты? Единицы. Вот это коэффициент полезного действия. Технология их не спасла, а наоборот навредила. Люди голосуют сердцем и умом. Поэтому когда они видят статистику – кто работал, а кто нет – то делают свой выбор в соответствии с этим», – сказал Турчак.

В преддверии думских выборов единороссы вводят в действие свою мобильную платформу «Прочное основание», которая должна связать все первичные, местные и региональные отделения партии в стране. Общаться партийцы будут по собственному мессенджеру, «который будет использовать только партия, и специальная система, которая позволит для 90 тысяч абонентов единовременно проводить вебинары», сообщил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов. «Думаю, к 2021 году мы сможем удивить внешних наблюдателей нашими новыми цифровыми возможностями», – заявил он.

Между тем движение в защиту прав избирателей «Голос» накануне вечером сообщило о получении в ходе всей избирательной кампании 1486 сигналов о возможных нарушениях из 59 регионов страны. В лидерах оказался Краснодарский край (217 обращений), Челябинская область (109), Самарская область (105), Ивановская область (99) и Орловская область (91).

Главными тенденциями Единого дня голосования правозащитники назвали искусственное затягивание рассмотрения жалоб и обращений со стороны избирательных комиссий – это не позволяло оперативно остановить нарушения, а порой создавало условия «для того, чтоб комиссия успела «правильно замести следы»». В «Голосе» отметили продолжающее давление – в том числе силовое – на членов комиссий, наблюдателей, представителей СМИ и кандидатов, причем иногда к этим действиям подключаются и правоохранительные органы, отмечается на сайте движения.

«Самый громкий случай произошел во Владимирской области, где полиция сначала удерживала наблюдателей в течение 18 часов, а потом вывезла за 100 км от города, высадила на трассе и, угрожая, потребовала, чтобы они не возвращались в город», – уточнили в «Голосе».

Встречались нарушения при организации «надомного» голосования – по данным движения, комиссии выезжали без документов, без наблюдателей, причем порой к тем, кто не подавал заявку на надомное голосование или вообще к давно умершим людям.

Кроме того, подчеркнули в «Голосе», ЦИК России обвинил в недобросовестности «специализированные СМИ, освещающие выборы – «Время» и «Молния», причем это обвинение было высказано применительно к случаю, к которому представители указанных СМИ вообще не имели отношения».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.09.20

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