«Позорище и издевательство»: ЦИК объявил о начале борьбы с кандидатами-двойниками (ФОТО)

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала позорищем и издевательством над избирателями ситуацию с появлением двойников кандидата от «Яблока» в заксобрание Петербурге Бориса Вишневского. Двое самовыдвиженцев сменили имя и фамилию, став тезками оппозиционного политика. Более того, на фото, поданных в избирком, они скопировали внешность Вишневского. Памфилова в связи с этим заявила, что ЦИК подготовит рекомендации по изменению законодательства для борьбы с кандидатами-двойниками.

«Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями», – так эмоционально руководитель ЦИК оценила инцидент с двойниками Вишневского в интервью «Коммерсант FM».

Памфилова признала, что закон очень либерален к таким проявлениям, и добавила что ЦИК подготовит «предложение для новых законодателей, чтобы подобных позорных случаев просто не было». Центральная избирательная комиссия это сделает по окончании выборной кампании, «несмотря на то, что у нас нет права законодательной инициативы», подчеркнула она.

Глава Центризбиркома при этом отметила, что двойники Бориса Вишневского формально могут участвовать в голосовании. Памфилова выразила надежду, что избиратели смогут разобраться в скандальной ситуации, так как она предается большой огласке в СМИ.

На выборах в петербургское заксобрание помимо депутата Бориса Вишневского от партии «Яблоко» будут участвовать Виктор Быков и Алексей Шмелев, которые заранее поменяли паспорта и тоже стали Борисами Вишневскими. На фото на плакатах для избирательных участков спойлеры Вишневского изображены с теми же прическами, бородами и усами, что и кандидат от «Яблока. На это обратил внимание сам Вишневский в своем Facebook, назвав сложившуюся ситуацию политическим мошенничеством.

Фото со страницы Бориса Вишневского в Facebook

«Политическое мошенничество продолжается. Мои «двойники» <…> отрастили бороды и усы, и думаю, еще и подретушировались. Посмотрите, как они выглядят на плакате, который будет висеть на избирательных участках. Элла Александровна Памфилова, Вы тоже посмотрите))», – написал оппозиционный политик в соцсети.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.09.21

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